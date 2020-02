Kiel

Die Höchsttemperaturen liegen bei etwa 9 Grad Celsius in Kiel am Samstag. Auch für den Sonntag sind die Wetteraussichten eher trüb: Zwar steigen die Temperaturen auf 15 Grad in Hamburg, doch laut der DWD-Prognose wird der starke Regen anhalten.

Mancherorts werden zudem orkanartige Böen erwartet.

Mehr übers Wetter gibt es hier.

So windig ist es derzeit in SH:

Von RND/dpa