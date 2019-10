Kiel/Hamburg

Am Mittwoch löst sich erst am Nachmittag die Wolkendecke etwas auf. Es werden Temperaturen zwischen 14 und 15 Grad in Hamburg und Schleswig-Holstein erwartet. Schwacher Wind um Südost.

In der Nacht zum Donnerstag ist es wolkig, teils wieder mit Nebel oder Hochnebel. Es kühlt auf etwa 11 Grad ab. Schwacher, an der See mäßiger Wind aus Südost bis Süd.

Autofahrer müssen mit Nebel rechnen

Eine dichte Wolkendecke zeigt sich am Donnerstag. Autofahrer müssen morgens zudem mit dichtem Nebel rechnen. Nachmittags scheint dann vereinzelt die Sonne. Es ist weiterhin mild mit 14 Grad auf Sylt bis 18 Grad in Hamburg.

In der Nacht zum Freitag zieht von der Nordsee her starke Bewölkung auf, später sind nördlich des Nors-Ostsee-Kanals Schauer vorhergesagt.

Es wird regnerisch und stürmisch

Am Freitag bleibt es der Prognose zufolge in Küstennähe bewölkt, regnerisch und stürmisch. Im Süden Schleswig-Holsteins bleibt es dagegen trocken bei 14 bis 16 Grad.

In der Nacht zum Sonnabend ist es wolkig, Richtung Nordfriesland ziehen einzelne Schauer auf. Die Tiefstwerte liegen bei 9 bis 12 Grad. Es wird allerdings zunehmend frischer, an der Nordsee weht ein starker bis stürmischer Süd- bis Südwestwind.

Freundlich wird es am Sonnabend

Am Sonnabend ist es im Süden von Schleswig-Holstein anfangs mit Auflockerungen freundlich. Sonst bedeckt, von der Nordsee kommt Regen auf. Die Temperaturen liegen zwischen 14 Grad in Nordfriesland und 17 Grad in Hamburg.

