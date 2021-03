Kiel

Meteorologen rechnen am Donnerstag mit einem Sturmtief, das von der Nordsee über Niedersachsen und Schleswig-Holstein zieht. „Am Donnerstag empfiehlt es sich, am besten zu Hause zu bleiben“, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD).

Im Flachland sind verbreitet schwere Sturmböen mit bis zu 100 Kilometern pro Stunde möglich. Örtlich könne es auch kräftige Gewitterschauer geben - auch orkanartige Böen bis 110 km/h werden erwartet.

+++ Liveblog: Sturm in Schleswig-Holstein, 11.03.2021 +++

Wie stark wird der Sturm in Schleswig-Holstein? Hat er Auswirkungen auf den Verkehr? Und welche Schäden richtet er an? Wir halten Sie im Liveblog auf dem Laufenden.

+++ Hochwasser wird erwartet +++

Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) sagte für das Hochwasser in der Nacht zu Freitag in Dagebüll und Hörnum auf Sylt (beide Kreis Nordfriesland) einen um etwa einen Meter höheren Wasserstand als normal voraus. Für Hamburg (St. Pauli) wurden 75 Zentimeter bis ein Meter mehr Wasser erwartet.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte wegen des von Schottland zur Norwegischen See ziehenden Tiefs eine Unwetterwarnung herausgegeben und vor Böen in Stärke 11 an der Nordseeküste gewarnt. Am Abend sollte der Wind bereits wieder nachlassen.



+++ Beeinträchtigungen im Bahnverkehr +++



Der Norden hat den ersten richtigen Sturm des Jahres erlebt. Tief „Klaus“ brachte Schleswig-Holstein und Hamburg am Donnerstag heftige Böen und immer wieder kräftige Regenschauer.



Beeinträchtigungen gab es zeitweise im Bahnverkehr. In Hamburg wehte eine Plane zwischen Hauptbahnhof und Harburg in die Oberleitung. Das Problem wurde nach Angaben eines Bahn-Sprechers schnell beseitigt.



Eine knappe Stunde dauerte es, bis die Strecke zwischen Elmshorn und Pinneberg wieder frei war, nachdem am Mittag ein Baum auf die Gleise gestürzt war. Ein ICE konnte vor dem Hindernis anhalten. Die Hamburger Hochbahn ließ ihre U-Bahnen auf den oberirdischen Streckenabschnitten mit Baumbewuchs vorsichtshalber mit verringerter Geschwindigkeit fahren.



Die Hallig-Linie der Wyker Dampfschiffs-Reederei unterbrach ihren Betrieb am Donnerstag. Am Freitag sollte es dafür Zusatzverbindungen zwischen Schlüttsiel und den Halligen Hooge und Langeneß geben, teilte die Reederei mit.





Unwetterwarnung für Schleswig-Holstein - aktuelle Lage

So ist aktuell das Wetter in Schleswig-Holstein

Fährverbindungen fallen aus

Die Wyker Dampfschiffs-Reederei kündigte bereits am Mittwoch an, dass wegen des erwarteten Sturmtiefs am Donnerstag die Verbindungen zwischen Schlüttsiel und den Halligen ausfallen. Für den Fährverkehr zwischen den Ostfriesischen Inseln und dem Festland waren am Mittwochmittag zunächst keine Einschränkungen bekannt.

Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) in Hamburg erwartete am Mittwochmittag für das Niedrigwasser am Donnerstagmorgen lediglich leicht erhöhte Wasserstände.