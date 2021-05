Kiel

„In diesem Jahr haben wir eine außergewöhnliche Wetterlage, die bereits im Februar mit großer Kälte und Schnee ihren Anfang nahm, und aus der wir immer noch nicht ganz herausgekommen sind“, sagt Sebastian Wache, Diplom-Meteorologe beim Kieler Unternehmen Wetterwelt. Deshalb herrschen ihm zufolge auch in Schleswig-Holstein derzeit Temperaturen, die zwei bis drei Grad niedriger liegen als im 30-jährigen Vergleichszeitraum zwischen 1991 und 2020.

Der Grund liege darin, dass sich über Skandinavien regelmäßig Tiefdruckgebiete positionieren, die kalte Polarluft Richtung Mitteleuropa leiten. „Bis auf einige kurze Vorstöße hatten die Hochdruckgebiete bislang keine Chance, sich fest zu etablieren“, so Wache.

Wetter zu Pfingsten in Schleswig-Holstein nass und kalt

Die schlechte Nachricht für die kommende Woche: „Wir bleiben im Tiefdruckeinfluss gefangen, bis einschließlich Pfingsten kommen wir da nicht mehr heraus“, sagt Sebastian Wache. Die Temperaturen verharren ihm zufolge auf dem derzeitigen Niveau, Sprünge seien allenfalls bis 16 Grad möglich. Im Lauenburgischen – ohne Ostseeeinfluss – auch bis 18 Grad.

„Es ist durchaus möglich, dass die Tage freundlich starten“, macht Wache Hoffnung. Doch die ist trügerisch, denn die von der Sonne erwärmte Luft am Boden treffe dann am Mittag auf kalte Höhenluft. „Das führt zu plötzlicher Wolkenbildung mit Schauern und Gewittern, auch Starkregen ist möglich.“

Das lässt Gastronomen nicht jubeln, denn nur auf ihren Terrassen ist kein negativer Corona-Test für die Gäste Pflicht – drinnen ab Montag aber schon. Touristen lassen sich hingegen offenbar nicht vom schleswig-holsteinischen Wetter abschrecken, denn Hotels und Campingplätze sind in den Wochen um Pfingsten bereits gut gebucht.

Die Landwirte im Norden werden von Kälte und viel Feuchtigkeit bislang nicht vor Probleme gestellt. „Das Wetter, wie es sich aktuell zeigt, ist überhaupt kein Grund zum Klagen“, sagt eine Sprecherin der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein.

Für Pflanzen noch nicht zu viel Regen im Mai

Dass sich auf einzelnen Schlägen Wasser in Kuhlen sammle, habe erst dann negative Auswirkungen, wenn sich dieser Zustand über einen längeren Zeitraum hinziehe. Langanhaltende Trockenheit im Frühjahr wäre für die Erträge eine sehr viel größere Belastung.

„Natürlich wäre es schön, wenn die Temperaturen im Laufe des Mai noch etwas anziehen, bislang jedoch ist alles im grünen Bereich.“ Noch optimistischer formuliert es die passende Bauernregel: „Ist der Mai kühl und nass, füllt’s dem Bauern Scheun’ und Fass.“

Für die Wälder ist die hohe Niederschlagsmenge ohnehin sehr positiv, da sich die strapazierten Wasserspeicher zumindest etwas erholen können, heißt es aus Kiels Grünflächenamt. Auch für Stiefmütterchen & Co in Parks und an Straßenrändern sei die Feuchtigkeit kein Problem.

„Die Witterung ist besser als Hitze. Die Pflanzen wachsen gut und bekommen sogar noch etwas Regen, alles prima“, so Stadtsprecher Arne Gloy.

Festgefahrene Wettersituationen durch Klimawandel

Dass der Wonnemonat in diesem Jahr nicht so warm ausfällt wie sonst, bezeichnet Meteorologe Sebastian Wache als Ausnahme von der Regel. „So ist Wetter, das kommt mal vor.“ Wenn es aber zu richtig festgefahrenen Wettersituationen kommt, sei das durchaus auf die gestiegenen Durchschnittstemperaturen des Klimawandels zurückzuführen.

Denn das Wetter in Mitteleuropa werde durch dem Jetstream bestimmt, eine Luftströmung von West nach Ost in zehn Kilometern Höhe. Dieses Windband entstehe durch die starken Temperaturunterschiede der arktischen Kaltluft im Norden und der subtropischen Wärme im Süden.

„Bei uns treffen kalt und warm ständig aufeinander.“ Fallen diese Gegensätze durch wärmere Luft im Norden nicht mehr so stark aus, nehme der Jetstream eine Wellenform an, die nicht mehr für den steten Wechsel von Hochdruck- und Tiefdruckgebieten über Mitteleuropa sorgt.

„Trägheit der Wettermuster“: Anzeichen für verregneten Sommer 2021

Stattdessen könne das dazu führen, dass sich ein Hoch oder ein Tief geradezu „einnistet“. Das sei im Super-Sommer 2018 der Fall gewesen. „Wir hatten von Februar bis Oktober wochenlang mit kurzen Unterbrechungen die gleiche Wetterlage“, so Sebastian Wache.

Diese „Trägheit der Wettermuster“ zeichne sich nun auch für dieses Jahr ab – „aber unter entgegengesetzten Vorzeichen, also nicht warm und trocken, sondern nass und kalt“.

Eine seriöse Prognose für den Sommer 2021 sei aber noch nicht möglich. „Da bin ich vorsichtig. Wenn sich die Höhenströmung wieder umstellt, bekommen wir vielleicht auch wieder einen sonnigen Sommer.“