Kiel/Hamburg

Ein Hoch über Weißrussland bestimmt in den kommenden Tagen das Wetter für Norddeutschland. Es sorgt in nächsten Tagen für ein sommerliches und warmes Wetter in Schleswig-Holstein und Hamburg.

Der Sonnabend startet noch mit Nebelfeldern, später ist es überall meist sonnig und sommerlich warm mit bis zu 26 Grad auf den Halligen und 29 Grad in Hamburg. Schwacher, an der See teils auflebender Ost- bis Südostwind.

Am Sonntag werden 26 bis heiße 30 Grad in Schleswig-Holstein erwartet, an der Ostsee bei auflandigem Wind ist etwas kühler. Gleiche Prognose gibt der DWD für den Wochenstart am Montag heraus.

So wird das Wetter in Norddeutschland

In Niedersachsen und Bremen werden Temperaturen von 30 Grad oder mehr erwartet. In Mecklenburg-Vorpommern werden voraussichtlich Temperaturen von bis zu 27 Grad Celsius erreicht.

Vereinzelt könne es laut dem Sprecher hier am Wochenende zu Schauern kommen - die Wahrscheinlichkeit sei aber gering.

Nur vereinzelt Wolken über Norddeutschland

Ansonsten können sich Menschen in Norddeutschland größtenteils auf einen blauen Himmel freuen. „Die einzelnen Wolken trüben den Sonnenschein kaum“, so der Sprecher. Nachts liegen die Temperaturen bei etwa 15 bis 17 Grad Celsius auf dem Festland und bei bis zu 19 Grad Celsius an den Küsten, so die Prognose.

Von dpa/KN