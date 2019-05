Kiel

„Der richtig heiße Tag wird der Sonntag“, sagte eine DWD-Sprecherin. Während die Küstenregionen Temperaturen um die 25 Grad Celsius erwarten, soll das Thermometer in Hamburg auf bis zu 30 Grad Celsius klettern. Doch der Reihe nach!

Sonnabend: Zwischen 17 und 24 Grad in Schleswig-Holstein

Am Sonnabend ziehen zunächst meist dichtere Wolken, am Nachmittag mehr Sonne als Wolken, über Schleswig-Holstein. Die Höchstwerte liegen zwischen 17 Grad auf Sylt und 24 Grad in Hamburg.

In der Nacht zum Sonntag ist es im Norden teils wolkig, sonst aufklarend. Es kühlt in der Nacht auf Werte um 10 Grad ab.

Der Sonntag startet im Norden von Schleswig-Holstein teils wolkig, sonst sonnig. Und dann kommt der Sommer: Es wird warm mit Höchstwerten zwischen 26 und 29, in Hamburg bis 30 Grad, auf Sylt 24 Grad.

Wetter in Schleswig-Holstein: Es bleibt nicht lange schön

Die sommerlichen Temperaturen seien allerdings nicht von langer Dauer, „der Einbruch kommt gleich schon am Montag“, kündigte Wetterdienst an. In der Nacht zum Montag ist es noch klar, nahe der Nordsee ziehen später Wolken auf. Mit Tiefstwerten um 16 Grad ist zu rechnen.

Am Montag sagt der DWD von der Nordsee kräftige Schauer- und Gewitterstaffeln vorher. Von Nordwest nach Südost maximal 20 bis 29 Grad, in Hamburg 27 Grad.

Von KN/dpa