Kiel/Lübeck

Eine seltene Wetterlage sollte auf den Norden Deutschlands zusteuern, heißt es unter der Woche. Schnell werden Erinnerungen an den Winter 1978/1979 wach, als der Norden tagelang im Schnee versank. Noch zum Ende der Woche gilt die Warnung, möglichst nicht mit dem Auto zu fahren.

Die Meteorologen konkretisierten später die Prognose: Die Wetterfront zieht weiter Richtung Süden und Osten. So kommt es dann auch. In Niedersachsen und NRW sorgten glatte Straßen für Einsätze von Polizei und Feuerwehr am Sonntagmorgen. In unserer Region dagegen ist es weitgehend ruhig geblieben.

Ruhige Lage bei den Rettungskräften

Die Leitstellen von Polizei und Feuerwehr melden keine nennenswerten winterlichen Einsätze: „Der Winter findet in Kiel gerade nicht statt“, heißt es unter anderem. Die Einsatzkräfte sind weiter dennoch in Alarmbereitschaft, denn es bleibt weiterhin kalt und die Straßen können weiterhin glatt sein. Für Teile des Landes gilt nach wie vor eine Glättewarnung für den Vormittag. Im Zugverkehr ist mit Beeinträchtigungen zu rechnen, da die Deutsche Bahn den Fernverkehr auf einigen Strecken vorsorglich eingestellt hat.

Aktuelle Schnee-Warnkarte für Schleswig-Holstein

Mit mehr Schnee ist laut aktuellen Wettervorhersagen in der kommenden Woche zu rechnen.

Es wird stürmisch an der Förde

Es gibt zwar keinen Schnee zur Zeit, dafür wird es stürmisch in Kiel und in der Region. Am Morgen wurden schon Windstärken von über 100 Stundenkilometer gemessen.

Von RND/axl