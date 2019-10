Aida-Kreuzfahrer werden umgeleitet

Kiel

Eine Reise mit gleich zwei Überraschungen erlebten dabei die Passagiere der " Aidaprima". Das Schiff war am vergangenen Sonnabend zu einer Ostseereise von Kiel aus aufgebrochen. Von vier geplanten Häfen konnten aufgrund der Wetterlage nur Tallinn und Helsinki angelaufen werden. Die Anläufe in St. Petersburg und Nynäshamn mussten kurzfristig gestrichen werden.

Vor St. Petersburg hatte das Schiff am Dienstag abdrehen müssen, da die russischen Behörden wegen einer Sturmflut das Sperrwerk vor St. Petersburg schlossen. In Nynäshamn war es dann am Donnerstag der Wind, der ein Einlaufen in den schwedischen Hafen verhinderte. Zum Ausgleich gibt es eine Premiere.

"Wir haben uns überlegt, welchen Hafen wir zum Ausgleich ansteuern können. Deshalb wird die ' Aidaprima' am Freitag von 10 bis 19.30 Uhr in Warnemünde ihre Premiere haben", sagt Kathrin Heitmann von Aida Cruises. Am Abend startet das Schiff dann zu seiner Überfahrt nach Kiel, wo am Sonnabend der planmäßige Reisewechsel sein wird.

Von dem schlechten Wetter waren am Mittwoch auch die Passagiere der " Aidaaura" betroffen. Ein geplanter Hafenbesuch in Rönne auf Bornholm musste ebenfalls wegen Wind abgesagt werden. Auch die "Aidaura" nahm deshalb vorzeitig Kurs auf Warnemünde.