Kiel

Kalt und regnerisch war diese Woche, doch am Wochenende wieder es wieder traumhaft schön. Meteorologen kündigen viel Sonnenschein und sommerlich warme Temperaturen an.

Die Nacht von Freitag auf Sonnabend wird allerdings nochmal ziemlich kalt. In den südlichen Bundesländern kommt es sogar zu Bodenfrost. In Kiel allerdings sind am Sonnabend viel Sonnenschein, wenig Wolken und 19 Grad (gefühlt: 20 Grad) drin. Es wird schwacher Wind aus West mit mäßigen Böen erwartet und acht Stunden lang scheint die Sonne. Es bleibt außerdem trocken.

Sonntag besonders sonnig

Am Sonntag wird es noch besser bei 21 Grad und 11,5 Stunden Sonne. Es bleibt trocken und meist wolkenlos bei schwachem Wind und frischen Böen. Die Höchsttemperaturen deutschlandweit bewegen sich zwischen 19 und 26 Grad.

Auch in Neumünster, Rendsburg, Eckernförde und Plön wird es schön am Wochenende – bei 21 Grad und leichter Bewölkung. In Segeberg sind auch 22 Grad Höchsttemperatur möglich.

Stürmischer Wochenstart

Dabei hatte diese Woche nicht gerade sommerlich begonnen. Am Dienstag war es in Schleswig-Holstein noch sehr windig. Ein Sturm zog über Deutschland. Während in Schleswig-Holstein so gut wie keine Schäden durch den Sturm entstanden, war Niedersachsen hart getroffen worden.

Von RND/kh