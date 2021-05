Lübeck

Für Sonnabend hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) eine Warnung vor Sturmböen in Schleswig-Holstein herausgegeben. Es handelt sich um eine Warnung der Stufe zwei von vier. Betroffen sind mehrere Kreise im Norden. Die Warnung gilt vorerst von 4 bis 16 Uhr.

Es könnten zum Beispiel einzelne Äste herabstürzen: „Achten Sie besonders auf herabfallende Gegenstände“, warnen die Experten.

Hier gilt die Warnung:

So wird das Wetter über Pfingsten in Kiel:

Der Sonnabend zeigt sich wechselhaft: Es kann etwas Sonnenschein, vor allem aber Regen geben. Besonders am Nachmittag ist mit Niederschlag zu rechnen, insgesamt sind nur zwei Sonnenstunden angesagt. Die Temperaturen liegen bei 11 Grad nicht gerade in Bereichen, die zu Strandbesuchen einladen. Der Wind sollte gegen Abend etwas abflachen.

Am Sonntag wird es mit 14 Grad etwas wärmer, die Tiefsttemperaturen liegen wiederum bei 8 Grad. Es wird etwas freundlicher bei sechs Sonnenstunden und weniger Regen als noch am Sonnabend. Es bleibt windig.

Montag klettert das Thermometer sogar auf 9 bis 17 Grad, allerdings bei nur drei Sonnenstunden und immer wieder Niederschlag. Der Wind lässt deutlich nach.

Wie häufig werden Menschen von einem Blitz getroffen?

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ist die Wahrscheinlichkeit, in Deutschland von einem Blitz getroffen zu werden, sehr gering. Jährlich werden demnach im Durchschnitt rund 130 Menschen verletzt, drei bis vier kommen durch Blitzeinschläge ums Leben. Nicht alle davon werden direkt getroffen. Aber auch wenn der Blitz in die Erde einschlägt, kann es gefährlich werden. Der Strom breitet sich dann bis zu 30 Meter um die Einschlagsstelle herum im Boden aus.

Was genau passiert bei einem Blitzeinschlag im Körper?

Wird man direkt getroffen, steigt die Spannung im Körper auf mehrere 100.000 Volt an. Mögliche Folgen: Herz- oder Atemstillstand. Laut DWD überleben aber rund zwei von drei Menschen, die von einem Blitz getroffen wurden. Sie haben dann jedoch jahrelang mit Spätfolgen zu kämpfen. Es kann zu Muskel- und Nervenlähmungen kommen, zu Bewusstseinsstörungen, Bluthochdruck und Persönlichkeitsveränderungen.

Wie entstehen Gewitter und Blitze?

Wenn unterschiedlich warme Luftmassen aufeinandertreffen oder es in der Atmosphäre zwischen oben und unten besonders große Temperaturunterschiede gibt, gewittert es. Je heißer es am Boden ist, desto heftiger ist das Gewitter in der Regel. Die feuchtwarme Luft steigt nach oben, kondensiert und bildet eine Gewitterwolke. In der Wolke baut sich ein immer größer werdendes elektrisches Spannungsfeld auf, das sich durch eine Art Kurzschluss - einen Blitz - wieder entlädt. Häufig entstehen Gewitter innerhalb weniger Minuten und sind örtlich begrenzt.

Wie häufig gewittert es denn?

Rund 2000 Gewitter pro Stunde gibt es laut DWD auf dem gesamten Planeten, die meisten davon in den Tropen. Bei jedem Gewitter blitzt es etwa 100 Mal pro Sekunde. Die meisten Blitze entladen sich zwischen den Wolken und schlagen nicht in Richtung Erde. In Deutschland blitzt es mehr als zwei Millionen Mal pro Jahr.

Von RND