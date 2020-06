Regen und Gewitter bis zum Wochenende

Kiel

Vergangenes Wochenende gab es bereits Gewitter und Starkregen in Schleswig-Holstein, jetzt stehen die nächsten Gewitter bevor.

Bereits am Donnerstagnachmittag steigt nahe der Elbe zunehmende Gewitterneigung mit Unwettergefahr durch heftigen Starkregen bis 25 l/qm pro Stunde. Erwartet werden Sturmböen um die 75 km/h (Bft 8 bis 9) und kleinkörniger Hagel. Lokal besteht die Gefahr von heftigem Starkregen um 35 l/qm binnen kurzer Zeit. Dabei bleibt es warm bei bis zu 23 Grad auf Fehmarn, um 26 Grad in Hamburg und 20 Grad auf Helgoland.

In der Nacht zum Freitag verdichten sich die Wolken. Gebietsweise kommt schauerartiger und vereinzelt gewittriger Regen auf. Die Temperaturen sinken auf 13 bis 15 Grad. Am Freitag ist es dann verbreitet bedeckt mit schauerartigem, teils ergiebigem und mit Gewittern durchsetztem Regen. Die Höchstwerte sind 19 Grad entlang der Elbe bis 22 Grad in Flensburg.

Besserung ab Sonntag

In der Nacht zum Sonnabend ist laut DWD mit anhaltenden, teils kräftigen und gewittrigen Regen zu rechnen. Am Sonnabend selbst ist es überwiegend stark bewölkt, der Regen lässt nach. Am Sonntag soll es nach einem wolkigem Start einen Wechsel von Sonne und teils dichteren Wolken geben, meist ist es trocken. Die Temperatur steigt bis auf 22 Grad.

Sonniger Wochenstart

Der Ausblick auf die neue Woche? Sommerlich! Denn die neue Woche startet den Meteorologen zufolge mit zunehmendem Hochdruckeinfluss. "Bereits ab Dienstag wird die 30-Grad-Marke gebietsweise überschritten werden. Der Hochsommer naht", sagte die Meteorologin.