Vielerorts in Deutschland stehen dieses Wochenende die bislang wärmsten Tage des Jahres bevor. Und auch in Kiel und Lübeck sind für Freitag und Sonnabend Temperaturen dicht an der 30-Grad-Marke angekündigt. Wir erklären, wie warm es wird, wie Sie sich schützen können – und wie lange das Sommerwetter anhält.