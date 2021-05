Kiel

"Zu kalt, zu nass und zu wenig Sonne", bestätigt Meteorologin Julia Schmidt vom Deutschen Wetterdienst (DWD) mit Blick auf den ablaufenden Monat. Ob es - wie gefühlt - der kälteste Mai seit Jahrzehnten war, bezweifelt ihr Berufskollege Sebastian Wache vom Kieler Unternehmen Wetterwelt zwar. Doch im Vergleich zum 30-jährigen Vergleichszeitraum 1961 bis 1990 hat er bis zum vergangenen Freitag eine Abweichung festgestellt. Demnach lag die Temperatur in Schleswig-Holstein durchschnittlich um 1,2 Grad niedriger.

Mai in Kiel ein Grad kälter als üblich

"Auf Kiel geschaut war es ein Grad zu kalt. Dort liegt die Mai-Temperatur im Klimamittel bei 17 Grad, 2021 waren es bis Freitag jedoch nur 16 Grad", so Wache. In Kiel sei es durch den Ostsee-Einfluss etwas wärmer als im Binnenland.

Dieser Effekt sei etwa auch bei den Messstationen auf Fehmarn, in Putlos und durch die Nordsee auf Sylt zu beobachten. Stärkere Abweichungen seien hingegen beispielsweise in Quickborn, Wittenborn und Dörnick zu beobachten, wo es 1,4 Grad kälter war als im Landesschnitt.

Gemessen an der neuen Klimareferenzperiode 1991 bis 2020 sei der Mai 2021 "schon deutlicher zu kalt, in Schleswig-Holstein um zwei bis 2,5 Grad", sagt Sebastian Wache. Das liege daran, dass die Temperaturen in dieser Periode bereits höher liegen als in den 30 Jahren davor.

Dass der Mai mit Blick aufs Wetter eher an den April erinnert, zeigen auch andere Wetterwelt-Daten. "In Kiel ist mehr als die doppelte Menge an Regen gefallen", so Wache. Während die Norm bei 39,1 Millimeter liege, waren es bis Freitag schon 80 Millimeter.

Mehr Sommertage über 25 Grad, weniger Bodenfrost in Schleswig-Holstein

Gleichzeitig hatte die Sonne kaum eine Chance, ihre Strahlen durch die bleiernden Wolken zu schicken. Von ihren durchschnittlichen 210 Sonnenstunden kam die Stadt Kiel beispielsweise nur auf die Hälfte.

An zwei Tagen schafften es die Temperaturen an einigen Orten dennoch über 25 Grad. "Wenn diese Marke erreicht wird, sprechen wir von einem Sommertag", erklärt der Meteorologe. Und davon gab es weder im Mai 2020 noch 2019 einen einzigen.

Ebenfalls überraschend: Im aktuellen Mai traten im Binnenland laut Wache nur vier Bodenfrosttage auf. "2019 und 2020 waren es jeweils bis zu 15 Tage", zieht er den Vergleich. So schlecht war der Mai offenbar also doch nicht.

Laut Sebastian Wache werde der Mai oft überschätzt. "Man täuscht sich, der Wonnemonat ist gar nicht so wonnig." Im Durchschnitt gebe es seit dem Jahr 2000 in Schleswig-Holstein zum Beispiel gerade einmal 1,4 Sommertage jährlich im Mai.

Deutscher Wetterdienst: "Der Sommer fängt erst in drei Wochen an."

Julia Schmidt vom DWD dämpft die Erwartungen ebenfalls. "Wir befinden uns in der Übergangszeit. Der Sommer fängt erst in drei Wochen an, dann erreicht die Sonne ihren Höchststand."

Sie erwartet in diesen Tagen Temperaturen, "die für Ende Mai und Anfang Juni normal sind". Also über 20 Grad, die Sommertag-Marke werde aber nicht geknackt. Laut Sebastian Wache werde sich die Lage bis Dienstag halten.

Dann erwarte er, dass sich das Hoch über der Nordsee Richtung Skandinavien verlagere, dadurch drehe der Wind auf Ost. "Wir behalten zwar sonniges Wetter, die Luft kühlt sich über der Ostsee aber ab." Also kein T-Shirt-Wetter am Strand.

Zum ersten Juni-Wochenende gerät Schleswig-Holstein ihm zufolge unter den Einfluss eines zweiten Hochs, das aus Irland kühle und feuchte Luft mitbringt. In Kombination mit der warmen Luft des bisherigen Hochs könne es zu heftigen Schauern und Gewittern kommen.

Bis dahin könne sich die Lage aber noch ändern. Nun gelte es, den restlichen Mai zu beobachten - der Sonnenschein vom Wochenende könnte die Wetterbilanz schließlich noch gehörig aufhübschen.