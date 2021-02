Kiel

Schneesturm und klirrende Kälte in Norddeutschland sowie Eisregen in der Mitte und frühlingshafter Föhn im Süden: Deutschland steht ein Wochenende der Wetter-Extreme bevor. Meteorologen sprechen schon vorher von einem „denkwürdigen Ereignis mit Seltenheitswert“ - und ziehen Vergleiche zum Winter 1978/79, als bei einer Schneekatastrophe in Schleswig-Holstein das Verkehrs-, Versorgungs- und Kommunikationsnetz zusammenbrach. Zwischen Nord- und Süddeutschland erwarten Experten ein Temperaturgefälle von rund 20 Grad. „So etwas kommt nicht alle Tage vor“, sagte DWD-Meteorologe Sebastian Altnau.

Auf welches Wetterextrem muss sich Schleswig-Holstein einstellen? Kalt und stürmisch soll das Wochenende werden - darin sind sich die Experten mittlerweile einig. Schnee soll auch fallen. Doch wie viel? Und wie glatt sind die Straßen, kommt es zu Blitzeis und welche Wetterwarnungen gibt der Deutsche Wetterdienst für Schleswig-Holstein heraus? Wir informieren Sie im Liveblog über den aktuellen Stand.

Liveblog: So ist die Wetter- und Verkehrslage in Schleswig-Holstein

+++ Warnung vor Kälte und Hochwasser an der Ostsee am Sonntag +++



Es wird stürmisch am Wochenende: An der See sollen Sturmböen zwischen 65 und 85 km/h (Bft 8 bis 9), auf Helgoland teils schwere Sturmböen bis 95 km/h (Bft 10) möglich sein. Am Sonnabend liegen die Temperaturen bei -1 bis 1 Grad, am Sonntag bei -4 bis -1 Grad.



Doch der Wind macht es kälter, als es tatsächlich ist.



Bei einem stürmischen Ostwind sollen die gefühlten Temperaturen am Sonntag fast überall zwischen minus 10 und minus 15 Grad liegen. Ein längerer Aufenthalt im Freien ist deshalb nicht ratsam.



Besonders an der Ostsee droht zudem Hochwasser. Dabei verwandelt die Gischt der Wellen die ufernahen Bereiche in Eislandschaften.



Eine Sturmflutwarnung liegt aktuell noch nicht vor.

+++ Glättewarnung für Teile Schleswig-Holsteins +++



Aktuell gibt es eine amtliche Warnung der Stufe 1 von 3. Sie gilt vorerst ab Freitag, 5. Februar, 17 Uhr, bis Sonnabend, 6. Februar, 10 Uhr. "Es muss mit Glätte durch verbreitet überfrierende Nässe sowie geringfügigen Schneefall gerechnet werden", heißt es vom Deutschen Wetterdienst (DWD).



Hier gilt die Warnung (gelb gefärbter Bereich):





+++ Keine Probleme bei der Bahn +++



Der Bahnverkehr in Schleswig-Holstein ist witterungsbedingt nicht beeinträchtigt. Wie eine Sprecherin mitteilt, fahren alle Züge nach Plan, es kommt zu keinen Ausfällen oder Verzögerungen.

+++Beim THW besteht Voralarm+++



Das Technische Hilfswerk (THW),Ortsgruppe Kaltenkirchen, ist seit Mittwoch schon in Voralarm-Bereitschaft, sagt Pressesprecher Florian Gottschalk. Die Rettungskräfte wurden für Schneeeinsätze sensibilisiert. „Materialien und Fahrzeuge sind einsatzbereit.“ Auch Lebensmittel und Getränke wurden schon kontrolliert und aufgestockt.

+++ Feuerwehren in Alarmbereitschaft +++



„Wir haben die Wetterwarnungen fest im Blick“, sagt Danyel Leuschner, stellvertretender Wehrführer der Feuerwehr Kaltenkirchen. Die Wehren sind technisch gut ausgerüstet für starken Schneefall. „Wir könnten zum Beispiel zu Einsätzen gerufen werden, wenn Fahrzeuge feststecken oder wenn Anbauten, Schuppen oder Wintergärten durch die Schneelast drohen, zusammenzubrechen“, sagt Leuschner. Die Kameraden sind für das kommende Wochenende jedenfalls in Alarmbereitschaft. Danyel Leuschner von der Feuerwehr Kaltenkirchen ist in Alarmbereitschaft.

+++ Rodelspaß in Kronshagen - Bauhof ist im Winter-Einsatz und vorbereitet +++



Hurra, Hurra, der Schnee ist da: Für Tom (7, von links), Gregor (10), Luca (10), Nico (6), Bjarne (10) und Anuuk (8) ist die weiße Winterlandschaft eine willkommene Abwechslung zur aktuellen Homeschooling-Atmosphäre. Sie haben sich für ihren Rodelspaß einen kleinen Abhang auf dem Spielplatz an der Kronshagener Fußsteigkoppel ausgesucht.

Was für die einen Spaß bedeutet, führt für andere zu viel Arbeit: Der Kronshagener Bauhof ist laut Leiter Jan Ledeboer vollständig auf den Winterdienst fokussiert. Alle anderen Arbeiten ruhten derzeit. Alle Fahrzeuge sind mit entsprechenden Schneeschildern ausgestattet. „Wir können der Situation gelassen entgegen sehen“, sagt der Bauhofleiter mit Blick auf das wahrscheinlich schneereiche Wochenende.





+++ Schwerpunkt des Schnees am Wochenende über Niedersachsen erwartet +++



Der erwartete Schneesturm am Wochenende wird nach der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) voraussichtlich Niedersachsen und Bremen am stärksten treffen. Zwischen Bremen und der Lüneburger Heide sowie südlich von Bremen könnten am Sonntag 20 bis 30 Zentimeter Schnee fallen, sagte Meteorologin Franka Nawrath. Bei stürmischem Wind seien Schneeverwehungen möglich.



Auch in Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern wird zum Teil starker Schneefall erwartet, jedoch nicht so heftig wie südlich der Elbe. „Es gibt noch Unsicherheiten“, sagte Nawrath. Von Samstagabend an sei zunächst mit Dauerfrost zu rechnen. Auch zu Beginn der nächsten Woche werden weitere Schneefälle und Schneeverwehungen erwartet.



Axel Heinken/dpa

+++ Geplante Vollsperrung der A7 in Hamburg wegen Winterwetters abgesagt +++



Wegen des Winterwetters ist die geplante Vollsperrung der Autobahn 7 in Hamburg an diesem Wochenende abgesagt worden. „Das Risiko, dass die A7 am Montag in einem nicht verkehrssicheren Zustand dem Verkehr zur Verfügung steht, ist aufgrund der widrigen Witterungsverhältnisse zu groß“, teilte die Autobahn GmbH Nord am Donnerstag mit.



Ein neuer Termin für die letzten Arbeiten zur vollständigen Inbetriebnahme des Lärmschutztunnels Stellingen werde noch abgestimmt. Sofern das Wetter dann besser ist, soll die Vollsperrung nach vom 26. Februar an bis zum 1. März nachgeholt werden.



Die A7 hatte an diesem Freitagabend bis Montagmorgen zwischen Hamburg-Volkspark und -Eidelstedt gesperrt werden sollen. Geplant war die Einrichtung der endgültigen Verkehrsführung durch die beiden knapp 900 Meter langen Tunnelröhren. Gerade Markierungsarbeiten seien bei Schneefall und Frost aber nicht möglich, sagte eine Sprecherin der Autobahn GmbH.



Seit kurz vor Weihnachten rollt der gesamte Verkehr durch die neue Weströhre, während die im April 2019 fertiggestellte Oströhre umgebaut wird. Die Auffahrt Stellingen in Richtung Norden (Flensburg/Kiel/Heide) bleibt vorerst gesperrt.





+++ Schlitten sind vergriffen in Kiel +++

Schneekatastrophe - noch keine voreiligen Schlüsse ziehen

Ursache für das seltene Wetterphänomen ist zum einen das über Gibraltar liegende Tiefdruckgebiet „Tristan“, das einen kräftigen Schwall feucht-milder Luft in den Süden strömen lässt. Vom Nordmeer bis ins östliche Mitteleuropa herrscht zum anderen hoher Luftdruck. Dadurch fließt extrem kalte Luft aus der Polarregion direkt in den Norden Deutschlands. Diese bringt dem Nordosten und Norden in der Nacht zum Dienstag Temperaturen bis minus 15 Grad, wie der DWD am Freitag vorhersagte.

DWD-Sprecher Andreas Friedrich verwies auf den sogenannten Polarwirbel-Split. Normalerweise bewegt sich dieser Luftwirbel kreisförmig direkt über der Region des Nordpols - daher auch der Name. Der Wirbel verstärkt sich regelmäßig im Winter, wenn kein Sonnenlicht die Atmosphäre dort erwärmen kann und diese sich zunehmend abkühlt, was zu einem Druckabfall in der Höhe führt.

Kommt es zu einem „Ausbruch“, teilt sich der Wirbel und kann sich verlagern. „So einen Ausbruch gibt es immer wieder mal - aber diesmal erwischt es uns voll“, sagte Friedrich. So gelinge es den kalten arktischen Luftmassen, weit in den Süden vorzustoßen, so dass auch Norddeutschland betroffen ist.