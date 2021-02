Kiel

Schneesturm und klirrende Kälte in Norddeutschland sowie Eisregen in der Mitte und frühlingshafter Föhn im Süden: Deutschland steht ein Wochenende der Wetter-Extreme bevor. Meteorologen sprechen schon vorher von einem „denkwürdigen Ereignis mit Seltenheitswert“ - und ziehen Vergleiche zum Winter 1978/79, als bei einer Schneekatastrophe in Schleswig-Holstein das Verkehrs-, Versorgungs- und Kommunikationsnetz zusammenbrach. Zwischen Nord- und Süddeutschland erwarten Experten ein Temperaturgefälle von rund 20 Grad. „So etwas kommt nicht alle Tage vor“, sagte DWD-Meteorologe Sebastian Altnau.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auf welches Wetterextrem muss sich Schleswig-Holstein einstellen? Kalt und stürmisch soll das Wochenende werden - darin sind sich die Experten mittlerweile einig. Schnee soll auch fallen. Doch wie viel? Und wie glatt sind die Straßen, kommt es zu Blitzeis und welche Wetterwarnungen gibt der Deutsche Wetterdienst für Schleswig-Holstein heraus? Wir informieren Sie im Liveblog über den aktuellen Stand.

Anzeige

Hier berichten wir über das Geschehen im Rest Deutschlands.

Wo ist es glatt? Hier warnt der DWD vor Glätte:

Liveblog: So ist die Wetter- und Verkehrslage in Schleswig-Holstein

+++ Übernachtungsmöglichkeiten für gestrandete Bahn-Reisende +++



Wegen des erwarteten heftigen Wintereinbruchs in Teilen Deutschlands hat die Bahn in mehreren Städten Übernachtungsmöglichkeiten für gestrandete Reisende organisiert. Auf diese Weise sei man etwa in Hamburg , Hannover , Münster , Kassel und Leipzig vorbereitet, falls Kunden ihr Reiseziel mit dem Zug nicht mehr erreichen könnten, sagte eine Sprecherin am Samstagabend. Auch das Servicepersonal an den Bahnhöfen sei verstärkt worden. Außerdem wolle man Reisenden mit Taxigutscheinen helfen, ihr Ziel womöglich doch noch zu erreichen.



Reisende sollten sich vor der Abfahrt auf jeden Fall informieren, ob ihr Zug fährt - entweder im Internet, in der Bahn-App oder unter der extra eingerichteten Hotline 08000 996633. Die Bahn hatte bereits im Vorfeld gewarnt, dass der erwartete Wintereinbruch zu Einschränkungen im Schienenverkehr führen könne. Die Menschen sollten sich an die Empfehlung des Deutschen Wetterdienstes halten und wenn möglich zu Hause bleiben, sagte eine Sprecherin.

+++ Video zeigt Schneefront in den Niederlanden +++





+++ Zugausfälle in Niedersachsen +++



In unserem Nachbarland Niedersachsen wird deutlich mehr Schnee erwartet als in Schleswig-Holstein. Die Bahn hat nun bekannt gegeben, dass diese Züge ausfallen:



RE 4444 ab Hannover Hbf 23:30

RE 4445 ab Bremen Hbf 00:13

RE 4440 ab Hannover Hbf 00:20

RE 4447 ab Bremen Hbf 02:08

RE 4446 ab Hannover Hbf 02:17 aus.



"Leider können wir keinen Ersatzverkehr anbieten", heißt es von der Bahn.

+++ Verkehrslage in Kiel noch ruhig +++



Am frühen Sonnabendabend haben bisher weder die Polizeileitstelle noch die Regionalleitstelle der Feuerwehr Kiel nennenswerte Glätte- oder Schneeunfälle registriert. Es bleibt aber bei der Warnung für den Abend und die Nacht.

+++ Bauhof hat auch ohne Schnee viel zu tun +++



Das große Schneechaos war seit Tagen angekündigt worden, aber es blieb dann doch vergleichweise ruhig: Am Sonnabend war Bauhof-Mitarbeiter Martin Stange zwar schon um 4 Uhr unterwegs, seine Kollegen musste er nicht alarmieren: Die Lage auf den Straße war entspannt. Genug zu tun hatte er dennoch.

+++ Wetterdienst warnt vor glatten Straßen +++



Bereits am Sonnabend kann es glatt werden: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat eine Warnung der Stufe 1 von 3 herausgegeben. Sie gilt vorerst bis Mitternacht. "Es muss mit Glätte durch verbreitet überfrierende Nässe sowie geringfügigen Schneefall gerechnet werden", heißt es in der Warnung, die für die gelb markieren Bereiche gilt. Bitte fahren Sie überall vorsichtig!





+++ Keine Fernverbindungen am Bahnhof +++



Mit dem ICE von und nach Kiel, das fällt heute flach. Die Deutsche Bahn hat, wie berichtet, den Fernverkehr im Norden eingestellt. So sieht es dann auf der Anzeigetafel im Hauptbahnhof Kiel aus.



Frank Peter

+++ Eis: Tierrettung in Kiel-Moorsee +++



Zu einem Tierrettungseinsatz ist die Feuerwehr Kiel am Sonnabendmittag in den Stadtteil Moorsee ausgerückt: Ein Pony war in einem landwirtschaftlichen Bewässerungsgraben eingesunken und kam aufgrund des Eises nicht mehr aus eigenen Kräften heraus, berichtete die Regionalleitstelle Kiel. Die Retter konnten mit Gerät aber eingreifen – letztlich wurden sowohl das Tier als auch drei Personen in Sicherheit gebracht, die das Pony zuvor aus eigener Kraft hatten retten wollen. Über einen alternativen Weg sollte das Tier anschließend zurück in seinen Stall gebracht werden.

+++ Amtliche Warnung vor Sturmböen +++



Der Deutsche Wetterdienst hat soeben eine Amtliche Warnung vor Sturmböen herausgegeben. Sie gilt aktuell in diesen Kreisen und Städten in der Zeit von 13.08 Uhr bis Mitternacht :



Kreise Plön, Ostholstein, Rendsburg-Eckernförde, Stormarn, Herzgotum Lauenburg, Segeberg; Städte Neumünster, Kiel. Es gilt die Warnstufe zwei von vier. Hinweis auf mögliche Gefahren:Es können zum Beispiel einzelne Äste herabstürzen. Achten Sie besonders auf herabfallende Gegenstände.

Der Deutsche Wetterdienst hat soeben eine Amtliche Warnung vor Sturmböen herausgegeben. Sie gilt aktuell in diesen Kreisen und Städten in der ZeitEs gilt die Warnstufe zwei von vier. Hinweis auf mögliche Gefahren:Es können zum Beispiel einzelne Äste herabstürzen. Achten Sie besonders auf herabfallende Gegenstände.

+++ Checken Sie Ihren Notvorrat - sicher ist sicher +++



Noch sind die Straßen frei und die Supermärkte offen - die Gelegenheit könnten Sie nutzen, um Ihre Vorräte aufzustocken für den Fall, dass Schnee und Eis Ihre Bewegungsfreiheit einschränken. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz hat gemeinsam mit dem Bundeslandwirtschaftsministerium Listen dessen aufgestellt, was man für Notfälle im Haus haben sollte.



Gedacht ist das pro Person und für einen Zeitraum von zehn Tagen, mit dem Vorratskalkulator



Und was in jedem Haushalt auch nicht fehlen darf: Bei Stromausfällen sollten Kerzen, Feuerzeuge und eventuell auch Campingkocher bereitstehen, um die Ausfallzeit zu überbrücken.



Wo Sie auch am Sonntag einkaufen können, erfahren Sie hier:



Hier die



Noch sind die Straßen frei und die Supermärkte offen - die Gelegenheit könnten Sie nutzen, um Ihre Vorräte aufzustocken für den Fall, dass Schnee und Eis Ihre Bewegungsfreiheit einschränken. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz hat gemeinsam mit dem Bundeslandwirtschaftsministerium Listen dessen aufgestellt, was man für Notfälle im Haus haben sollte.Gedacht ist das pro Person und für einen Zeitraum von zehn Tagen, mit dem Vorratskalkulator https://www.ernaehrungsvorsorge.de/private-vorsorge/notvorrat/vorratskalkulator/ lässt sich die Menge aber auf jeden beliebigen Zeitraum und jede Haushaltsgröße umrechnen.Und was in jedem Haushalt auch nicht fehlen darf: Bei Stromausfällen sollten Kerzen, Feuerzeuge und eventuell auch Campingkocher bereitstehen, um die Ausfallzeit zu überbrücken.Wo Sie auch am Sonntag einkaufen können, erfahren Sie hier: https://www.kn-online.de/Kiel/Einkaufen-in-Kiel-am-Sonntag-und-am-Feiertag-Diese-Geschaefte-sind-offen Hier die Listen für die Standard- und die fleischlose Versorgung:

+++ Auf den Schnee vorbereitet: Bauhof Kronshagen ab 4 Uhr unterwegs +++



Allzeit gute Fahrt, auch bei Schnee und vor allem Glätte: Das ist das Ziel des Bauhofs Kronshagen. Daher beginnt der Tag für Leiter Jan Ledeboer und seine Mitarbeiter um 4 Uhr morgens. Ob die großen Schneemassen in den kommenden Tagen nun kommen oder nicht, Ledeboer sieht den Bauhof gut gerüstet.

+++ Deutsche Bahn stellt im Norden teilweise den Fernverkehr ein +++



Die Deutsche Bahn stellt große Teile des Fernverkehrs im Norden des Landes ein. Aufgrund des angekündigten Wintereinbruchs müssen Bahnkunden mit erheblichen Einschränkungen rechnen.

+++ KN-online sucht die schönste Schneefigur +++



Endlich Winter in Schleswig-Holstein! Die Temperaturen sind seit Tagen erfrischend frostig, nun kommt eine ganze Menge Schnee dazu. Ideale Bedingungen, um kreative Schneefiguren zu bauen. KN-online sucht die schönsten im Land und belohnt besonders originelle Einsendungen mit einem Gewinn. JETZT MITMACHEN! https://www.kn-online.de/Nachrichten/Schleswig-Holstein/Schoenste-Schneefigur-in-SH-gesucht-Machen-Sie-mit-beim-Foto-Wettbewerb



Endlich Winter in Schleswig-Holstein! Die Temperaturen sind seit Tagen erfrischend frostig, nun kommt eine ganze Menge Schnee dazu. Ideale Bedingungen, um kreative Schneefiguren zu bauen. KN-online sucht die schönsten im Land und belohnt besonders originelle Einsendungen mit einem Gewinn.

+++ Die schönen Seiten des Winters +++



Drei Kugeln und eine Karotte: Der klassische Schneemann lässt sich relativ simpel im Vorgarten bauen. Sie möchten es ambitionierter angehen? Dann finden sie hier Profi-Tipps für kreative Schneefiguren, die auch noch stehen, wenn Ihre Hände wieder warm sind.

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser

An diesem Sonnabend beobachten wir hier die aktuelle Wetterlage in Schleswig-Holstein. Bislang ist es sehr ruhig. Auf den Straßen kam es vereinzelt zu kleinen Unfällen, größere Verkehrsprobleme wurden bislang nicht gemeldet. Aktuell gilt noch eine Glättewarnung des Deutschen Wetterdienstes. Also: Fahren Sie vorsichtig, wenn Sie heute früh unterwegs sind.

Mehr anzeigen Tickaroo Live Blog Software

Schneekatastrophe - noch keine voreiligen Schlüsse ziehen

Ursache für das seltene Wetterphänomen ist zum einen das über Gibraltar liegende Tiefdruckgebiet „Tristan“, das einen kräftigen Schwall feucht-milder Luft in den Süden strömen lässt. Vom Nordmeer bis ins östliche Mitteleuropa herrscht zum anderen hoher Luftdruck. Dadurch fließt extrem kalte Luft aus der Polarregion direkt in den Norden Deutschlands. Diese bringt dem Nordosten und Norden in der Nacht zum Dienstag Temperaturen bis minus 15 Grad, wie der DWD am Freitag vorhersagte.

DWD-Sprecher Andreas Friedrich verwies auf den sogenannten Polarwirbel-Split. Normalerweise bewegt sich dieser Luftwirbel kreisförmig direkt über der Region des Nordpols - daher auch der Name. Der Wirbel verstärkt sich regelmäßig im Winter, wenn kein Sonnenlicht die Atmosphäre dort erwärmen kann und diese sich zunehmend abkühlt, was zu einem Druckabfall in der Höhe führt.

Kommt es zu einem „Ausbruch“, teilt sich der Wirbel und kann sich verlagern. „So einen Ausbruch gibt es immer wieder mal - aber diesmal erwischt es uns voll“, sagte Friedrich. So gelinge es den kalten arktischen Luftmassen, weit in den Süden vorzustoßen, so dass auch Norddeutschland betroffen ist.