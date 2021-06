Kiel

Noch bis Montag, 12 Uhr, gilt für weite Teile Schleswig-Holsteins eine Warnung vor Starkregen (Stufe 2 von 4). Denn vom Süden zieht ein größeres Niederschlags- und Gewittergebiet mit Unwetterpotenzial über das Land. Betroffen von der Unwetterwarnung sind unter anderem die Städte Kiel und Neumünster sowie die Kreise Rendsburg-Eckernförde, Plön, Ostholstein und Segeberg.

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) sind recht kräftige Niederschläge und Starkregen möglich sowie Hagel und Sturmböen um 80 km/h (Bft 9). Auch abseits der Gewitter muss gebietsweise mit Starkregen mit 6-stündigen Mengen zwischen 20 und 35 l/qm gerechnet werden, lokal sind unwetterartige Mengen zwischen 35 und 60 l/qm möglich. Während des Platzregens kann es kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Ab Nachmittag: Unwetter zieht ab

Das Wetter wird Norddeutschland in der ersten Tageshälfte bestimmen und am Nachmittag dann Richtung Norden abziehen.

Durch den Regen kühlen die Temperaturen ab. In Schleswig-Holstein liegen die Höchstwerte zwischen 17 bis 22 Grad, in Hamburg, im Westen Mecklenburg-Vorpommerns und an der Ostsee bei um die 20 Grad. Im Südosten Niedersachsens kann es bis zu 28 Grad warm werden, Richtung Oder knapp an die 30 Grad.

So ist das Wetter aktuell in Schleswig-Holstein:

Wie entstehen Gewitter und Blitze?

Wenn unterschiedlich warme Luftmassen aufeinandertreffen oder es in der Atmosphäre zwischen oben und unten besonders große Temperaturunterschiede gibt, gewittert es. Je heißer es am Boden ist, desto heftiger ist das Gewitter in der Regel. Die feuchtwarme Luft steigt nach oben, kondensiert und bildet eine Gewitterwolke. In der Wolke baut sich ein immer größer werdendes elektrisches Spannungsfeld auf, das sich durch eine Art Kurzschluss - einen Blitz - wieder entlädt. Häufig entstehen Gewitter innerhalb weniger Minuten und sind örtlich begrenzt.

Wie häufig gewittert es denn?

Rund 2000 Gewitter pro Stunde gibt es laut DWD auf dem gesamten Planeten, die meisten davon in den Tropen. Bei jedem Gewitter blitzt es etwa 100 Mal pro Sekunde. Die meisten Blitze entladen sich zwischen den Wolken und schlagen nicht in Richtung Erde. In Deutschland blitzt es mehr als zwei Millionen Mal pro Jahr.