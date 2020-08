Kiel

Der Hochsommer verabschiedet sich aus dem Norden. Nachdem der Deutsche Wetterdienst (DWD) schon am vergangenen Wochenende eine Gewitterwarnung für Teile Schleswig-Holsteins herausgegeben hatte, steht am Mittwoch voraussichtlich der erste Herbststurm des Jahres vor der Tür.

Am Dienstag ist es zunächst locker bewölkt. Bis zum Abend verdichten sich die Wolken und Regen setzt ein. Die Temperaturen liegen bei knapp 20 Grad. In der Nacht zum Mittwoch kommt teils kräftiger und örtlich gewittriger Regen dazu. Die Tiefstwerte liegen nachts bei 14 bis 16 Grad.

Anzeige

Schwere Sturmböen an der Nordseeküste erwartet

Zum Morgen kommt frischer bis starker Wind mit Böen in Sturmstärke. Vor allem an der Nordseeküste werden am Mittwoch schwere Sturmböen erwartet. Der Wind dreht im Tagesverlauf von Südwest auf Nordwest.

Weitere KN+ Artikel

Lesen Sie auch: August 2020: Keine Hitzewelle in Kiel

Belaubte Bäume bieten dem Wind Angriffsfläche

Laut "Wetter Online" erreichen die Böen Geschwindigkeiten von 70 bis 100 Kilometer pro Stunde. Was zunächst nicht nach einem heftigen Sturm klingt, könne laut dem Portal im Sommer dennoch Gefahren mit sich bringen.

"Die belaubten Bäume bieten dem Wind eine große Angriffsfläche und Widerstand, damit reichen Böen mit Tempo 70 bis 90 völlig aus, um große Äste abzubrechen oder ganze Bäume umzuwehen. Auch die durch das Fichtensterben vielerorts vertrockneten Nadelbäume lassen sich durch die Böen leicht umblasen", teilt eine Sprecherin mit.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein lesen Sie hier.