Kiel/Hamburg

Am Mittwoch sei in Schleswig-Holstein und Hamburg zeitweise immer wieder mit Schauern und Wind zu rechnen. Insbesondere an der Nordseeküste könne es auch starke bis stürmische Böen geben. Am Mittwochnachmittag seien zum Teil auch kurze Gewitter möglich, zum Teil mit Graupel. Nur die Temperaturen würden mit etwa 15 Grad langsam milder werden.

Der Donnerstag zeigt sich stark bewölkt, ab und an sind Schauer möglich. An der Nordsee muss vereinzelt mit Gewittern gerechnet werden, die Temperaturen lieben bei 13 bis 15 Grad. Der Wind weht in Schauernähe stark bis stürmisch.

Wetter fühlt sich wie Herbst an

Auch in den kommenden Tagen ist nach Angaben der Sprecherin mit wechselhaftem Wetter zu rechnen. „Das fühlt sich schon ordentlich nach Herbst an“, sagte sie.

Vor allem am Freitag erwartete der DWD in Schleswig-Holstein und Hamburg viel Wind und Regen. Die Temperaturen sind allerdings mild mit 15 bis örtlich 17 Grad. In Böen starker bis stürmischer Südwestwind, an der Nordsee Sturmböen.

Der Sonnabend startet regnerisch, im Verlauf gibt es aber auch längere Trockenphasen. Die Temperaturen steigen auf milde 15 bis lokal 18 Grad.

Von KN/dpa