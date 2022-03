Kiel

Nach den sonnigen Tagen der vergangenen Wochen steht ein Umschwung bevor: In den kommenden Tagen gibt es in Schleswig-Holstein und Hamburg einen Mix aus Regen, Sonne und Wolken – ab der Wochenmitte ist auch Schnee denkbar.

Am Montag ist es zunächst neblig, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte. Vor allem an der Ostsee lockert es dann auf. Örtlich kann es etwas regnen. Die Höchstwerte liegen von Nordwest nach Südost bei 9 bis 13 Grad.

In der Nacht zum Dienstag gibt es viele Wolken. Stellenweise kann es etwas regnen bei Tiefstwerten von etwa vier Grad. Am Dienstag wechseln sich Sonne und Wolken ab. Es bleibt weitgehend trocken bei Höchstwerten zwischen acht und zehn Grad.

Am Mittwoch in Schleswig-Holstein: In Küstennähe ist Schnee vorhergesagt

Zum Mittwoch wird es kälter: Nachts sind Temperaturen von -1 bis 3 Grad möglich, verbreitet gibt es Frost in Bodennähe. Zum Start in den Tag müssen Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner mit wechselnder Bewölkung rechnen. Zunächst soll es trocken sein, später sind an der Ostsee einzelne Schauer, teils mit Schnee vermischt denkbar.

Auch in der Nacht zum Donnerstag bleibt es im Norden wechselnd bewölkt. In Küstennähe sind einzelne Schnee- oder Schneeregenschauer vorhergesagt. Die Temperaturen liegen bei -3 bis 1 Grad. Der DWD rechnet mit leichten bis mäßiger Frost in Bodennähe, streckenweise Glätte.

Mit Schnee müssen die Norddeutschen auch tagsüber rechnen: Am Donnerstag sind zunächst einzelne Schnee-, Schneeregen- oder Graupelschauer möglich, später nördlich des Nord-Ostsee-Kanals heiter. Die Temperaturen liegen zwischen 4 und 7 Grad.