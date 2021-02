Kiel

Nebel, Schnee und Glatteis: In Schleswig-Holstein setzt nach tagelangem Dauerfrost langsam Tauwetter ein. Wie glatt sind die Straßen, kommt es zu Blitzeis und welche Wetterwarnungen gibt der Deutsche Wetterdienst für Schleswig-Holstein heraus? Wir informieren Sie im Liveblog über den aktuellen Stand.

Liveblog: So ist die Wetter- und Verkehrslage in Schleswig-Holstein

+++ Wetterlage +++



Es besteht die Gefahr von Straßenglätte . Die kommenden Tage werden bewölkt, teils nass und langsam wieder wärmer. Dauerfrost begleitet den Montag. In der Nacht zum Dienstag liegen die Temperaturen um den Gefrierpunkt. Es kann neblig werden.



+++ Aktuelle Warnmeldungen vom Deutschen Wetterdienst +++









+++ Warnung vor Glatteis +++



Der deutsche Wetterdienst warnt zwischen 12.30 und 17 Uhr im Binnenland des Kreises Rendsburg-Eckernförde vor Glatteis der Stufe zwei. Autofahrten sollten nach Möglichkeit vermieden werden. Es könne zu Einschränkungen im Schienenverkehr kommen.



Außerdem kann es zwischen 13 und 23 Uhr überall im Verbreitungsgebiet zu leichten Schneefällen und damit verbundener Glätte kommen.

Ein Atlantiktief hat Deutschland am Montag vielerorts glatte Straßen beschert. Für zahlreiche Regionen von Niedersachsen und Bremen über Nordrhein-Westfalen bis nach Rheinland-Pfalz und ins Saarland galten laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Montagmittag amtliche Unwetterwarnungen wegen Glatteisgefahr. Ein erneutes Verkehrschaos mit größeren Sperrungen auf den Autobahnen blieb zunächst allerdings aus. Auch die Bahn meldete auf Twitter bis zum Nachmittag vergleichsweise wenige Störungen. In Niedersachsen etwa fiel allerdings in zahlreichen Regionen der Schulunterricht wegen der Glättewarnungen aus.