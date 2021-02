Es ist Winter in Schleswig-Holstein: In Kiel und der Region schneit es am Montagabend teils kräftig. In der Nacht zum Dienstag liegen die Tiefstwerte um den Gefrierpunkt. Die Straßen sind glatt, die Bahn meldet Weichenstörungen und Zugausfälle und in Kiel stellt die KVG den Busverkehr ein. Wir halten Sie im Liveblog über das Wetter und die Verkehrslage auf dem Laufenden.