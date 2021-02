Es ist Winter in Schleswig-Holstein: Durch den starken Schneefall in Kiel und der Region hat die KVG am Montag den Betrieb eingestellt, mittlerweile fahren die Busse wieder. Auf teils glatten Straßen gab es einige Unfälle. Wir halten Sie im Liveblog über das Wetter und die Verkehrslage auf dem Laufenden.