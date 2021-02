Es ist stürmisch und kalt in Schleswig-Holstein: Im Binnenland erreicht der Wind bis zu 70 Kilometern pro Stunde, an der Küste gibt es Sturmböen um 95 km/h. Ziegel fallen von Dächern, Bäume knicken um. Zudem steigt der Pegelstand an der Ostsee. Wir halten Sie im Liveblog über die Wetterlage und Sturmschäden auf dem Laufenden.