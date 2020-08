Rendsburg/Segeberg

Die Experten vom Deutschen Wetterdienst (DWD) haben eine Warnung vor starken Gewittern (Stufe 2 von 4) für den Norden herausgegeben.

„Bei Blitzschlag besteht Lebensgefahr! Vereinzelt können beispielsweise Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Achten Sie besonders auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände. Während des Platzregens sind kurzzeitig Verkehrsbehinderungen möglich“, warnt der DWD.

Anzeige

Hier wird gewarnt:

Für das orange-markierte Gebiet gilt die Warnung des DWD (Stufe 2 von 4). Sie gilt vorerst bis 8.30 Uhr.

Mehr anzeigen Tickaroo Live Blog Software

Wetterbericht für Kiel

Am Freitag klettern die Temperaturen auf bis zu 28 Grad, den ganzen Tag über muss mit vereinzelten Schauern gerechnet werden. Die Regenwahrscheinlichkeit beträgt bis zum Abend 70 Prozent; große Mengen an Regen sind aber nicht zu erwarten. In der Nacht kühlt es sich auf 18 Grad ab und bleibt weitgehend trocken.

Weitere KN+ Artikel

Am Sonnabend frischt der Wind wieder etwas auf, die Böen erreichen bis zu 61 km/h. Die Temperaturen erreichen 25 Grad, die Sonne zeigt sich bei sieben Sonnenstunden etwas länger als am Freitag. Wieder ist mit vereinzelten Schauern zu rechnen, die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 70 Prozent.

Am Sonntag wird es mit 13 bis 21 Grad spürbar kühler, die Regenmenge nimmt zu. Die Sonne zeigt sich aber auch immer wieder zwischendurch, insgesamt ist mit sechs Sonnenstunden zu rechnen. Der Wind flacht etwas ab.

Am Montag setzt sich der Trend fort, die Hitze ist weg. 12 bis 20 Grad werden erwartet, erneut ist mit Regen zu rechnen. Im Lauf der Woche erwarten wir ähnliche Bedingungen wie am Montag.

Wetterwarnungen für Schleswig-Holstein

Hier finden Sie alle Wetterwarnungen für Schleswig-Holstein.

Live-Wetterdaten für Schleswig-Holstein

Diese Seite zeigt Live-Wetterdaten aus der Region an:

So verhalten Sie sich bei Gewitter richtig:

Hinweis in eigener Sache Liebe Leser, immer wieder erleben wir Warnungen vor Gewittern, bei denen es letztendlich zu relativ geringen Schäden kommt. Wir möchten Sie trotzdem bitten diese Warnungen, die nicht wir Redakteure, sondern echte Wetterexperten abgeben, ernst zu nehmen. Ein Beispiel: Auch, wenn es über Ihrem Haus einen blauen Himmel gibt, kann auf dem Weg zur Arbeit ein Blitz eingeschlagen und ein Ast abgestürzt sein. Immer wieder kommen Menschen bei Stürmen und Gewittern zu Schaden – daher leiten wir die Warnungen der Experten im Zweifelsfall lieber dreimal zu oft weiter als einmal zu wenig. Bitte passen Sie auf sich und auch auf Ihre Mitmenschen auf!

Zur Galerie Klicken Sie hier, um zahlreiche wichtige Tipps zu lesen, wie Sie sich bei Gewitter verhalten sollten.

RND/KN