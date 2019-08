Verkehrsminister Bernd Buchholz (FDP) will an einer 1. Klasse in Regionalzügen in Schleswig-Holstein festhalten. Solange es für die erste Klasse im Regionalexpress Nachfrage gebe, weil Fahrgäste für ihre Reise mehr Komfort oder andere Annehmlichkeiten wünschten, sollte man das Angebot bereithalten.