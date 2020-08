Rendsburg/Segeberg

Es wird ungemütlich an den Küsten. Für Mittwoch hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) eine Warnung vor Sturmböen im südlichen Teil Schleswig-Holsteins und an der Westküste herausgegeben. Es handelt sich um eine Warnung der Stufe zwei von vier („markantes Wetter“).

Die Wetterexperten warnen: „Es treten Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 60 km/h (17m/s, 33kn, Bft 7) und 75 km/h (21m/s, 41kn, Bft 9) anfangs aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung auf. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit schweren Sturmböen um 90 km/h (25m/s, 48kn, Bft 10) gerechnet werden.“

Es könnten zum Beispiel einzelne Äste herabstürzen: „Achten Sie besonders auf herabfallende Gegenstände.“ Die Warnung gilt ab 9 Uhr bis um 3 Uhr in der Nacht zum Donnerstag.

Hier wird aktuell gewarnt:

Nun gibt es eine Warnung vor Sturm für die südlichen Teile von Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Für MV gilt die Warnung erst ab 11 Uhr am Mittwoch, für SH schon am 9 Uhr.

Aktuell gilt eine Warnung für die Westküste vor Dauerregen (oranger Bereich). Sie gilt seit Dienstag, 17 Uhr, bis Mittwoch, 15 Uhr. "Es tritt Dauerregen wechselnder Intensität auf. Dabei werden Niederschlagsmengen zwischen 30 l/m² und 50 l/m² erwartet."

Wetterbericht für Kiel

Am Mittwoch liegen die Temperaturen zwischen 14 und 19 Grad, bereits in der Nacht kann es zu Gewittern kommen. Am Morgen ist mit ergiebigem Regen zu rechnen, zum Abend hin wird es etwas weniger und auch die Sonne zeigt sich mal kurz. Kiel ist von der Sturmwarnung nicht betroffen, die Böen kommen am Vormittag auf bis zu 57 km/h - das ist auch schon das Maximum für den Tag.

Am Donnerstag wird es freundlicher. Die Sonne zeigt sich insgesamt fünf Stunden, es gibt deutlich weniger Regen. Die Temperaturen gehen vor allem nachts noch mal etwas runter: 11 bis 19 Grad werden erwartet. Der Wind ist weiterhin spürbar.

Am Freitag sind kaum noch Windböen zu spüren. Die Temperaturen pendeln sich bei 13 bis 19 Grad ein, der Regen nimmt bei vier Sonnenstunden wieder etwas zu.

Die weiteren Aussichten: Ein Comeback des Sommers ist erstmal nicht in Sicht. Das Wochenende hält Sonnenschein und Regen gleichermaßen bereit, es kann auch wieder windiger werden. Anfang der nächsten Woche geht es genauso weiter.

Wetterwarnungen für Schleswig-Holstein

Live-Wetterdaten für Schleswig-Holstein

So verhalten Sie sich bei Gewitter richtig:

Hinweis in eigener Sache Liebe Leser, immer wieder erleben wir Warnungen vor Gewittern, bei denen es letztendlich zu relativ geringen Schäden kommt. Wir möchten Sie trotzdem bitten diese Warnungen, die nicht wir Redakteure, sondern echte Wetterexperten abgeben, ernst zu nehmen. Ein Beispiel: Auch, wenn es über Ihrem Haus einen blauen Himmel gibt, kann auf dem Weg zur Arbeit ein Blitz eingeschlagen und ein Ast abgestürzt sein. Immer wieder kommen Menschen bei Stürmen und Gewittern zu Schaden – daher leiten wir die Warnungen der Experten im Zweifelsfall lieber dreimal zu oft weiter als einmal zu wenig. Bitte passen Sie auf sich und auch auf Ihre Mitmenschen auf!

