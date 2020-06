Kiel/Lübeck

​In feuchtwarmer Luft entwickeln sich im Tagesverlauf zunehmend schwere Gewitter, die teils bis in die Nacht zum Sonntag hinein anhalten. In unserem Liveblog lesen Sie die Einzelheiten zum Gewitter-Wochenende in Schleswig-Holstein.

Die Gewitterwarnung (Stufe 3 von 4) gilt nun auch im Herzogtum Lauenburg.

Das Gewitter hat den Kreis Ludwigslust-Parchim in MV erreicht.

Das Gewitter (Rot - Stufe 3 von 4) bewegt sich Richtung Norden.

Gewitter mit den genannten Begleiterscheinungen treten typischerweise sehr lokal auf und treffen mit voller Intensität meist nur wenige Orte. Genauere Angaben zu Ort, Gebiet und Zeitpunkt des Ereignisses können erst mit der Ausgabe der amtlichen Warnungen erfolgen. Der DWD bittet, die weiteren Wettervorhersagen mit besonderer Aufmerksamkeit zu verfolgen.

Dies ist ein Hinweis auf eine Wetterlage mit hohem Unwetterpotential, schreiben die Wetterexperten vom DWD. Er soll die rechtzeitige Vorbereitung von Schutzmaßnahmen ermöglichen.

Wenn zum Abend mehrere Gewitter zusammenwachsen, kann auch Starkregen über mehrere Stunden hinweg mit Mengen von mehr als 50 Liter pro Quadratmeter auftreten.

Heute kommt es in Schleswig-Holstein lokal zu heftigem Starkregen mit Mengen von 25 bis 40 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit, teils auch zu schweren Sturmböen bis 100 km/h und Hagel mit Korngrößen um 3 cm.

Mehr anzeigen Tickaroo Live Blog Software

Anzeige

Diese Seite zeigt Live-Wetterdaten aus der Region an:

Weitere KN+ Artikel

Ein Astronaut hat eine Gewitterwolke von oben aufgenommen:

Newsletter der Kieler Nachrichten Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter der Kieler Nachrichten versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden. Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

Vorhersage für Sonnabend

Gegen Spnnabendnachmittag steigen die Temperaturen auf 23 bis schwülwarme 28 Grad. Die Gewitterintensität soll dann von der Ostsee her zunehmen.

Vor allem in Holstein und Hamburg sind laut Deutschem Wetterdienst teils schwere Gewitter mit Unwetterpotenzial durch heftigen Starkregen bis 25 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit, aber auch durch Sturmböen zwischen 65 und 85 km/h (Bft 8 bis 9) sowie kleinkörnigen Hagel möglich. Abgesehen von den Gewitterböen soll ein mäßiger, nahe Fehmarn aber zunehmend frischer bis starker Ost- bis Nordostwind wehen.

Auch in der Nacht zum Sonntag sind weitere Schauer und starke Gewitter vorhergesagt. Diese sollen von der Ostsee her allmählich nachlassen.

So verhalten Sie sich bei Unwetter mit Starkregen , Hagel und Sturmböen richtig

Mit Blick auf das Wetter am Wochenende gibt der Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein Tipps, wie Sie sich am besten verhalten sollen:

Ein festes Gebäude ist der sicherste Platz bei einem Unwetter . Alternativ bietet auch ein geschlossenes Kraftfahrzeug Schutz. Keinesfalls bei Gewitter im Wasser aufhalten.

. Alternativ bietet auch ein geschlossenes Kraftfahrzeug Schutz. Keinesfalls bei im Wasser aufhalten. Wenn Sie im Freien von einem schweren Gewitter überrascht werden, hocken Sie sich in eine Senke, einen Hohlweg oder unter eine Stahlbetonbrücke. Im dichten Wald hocken Sie sich ebenfalls hin - mindestens drei Meter von Bäumen oder Astspitzen entfernt. Keinen vermeintlichen Schutz unter Bäumen suchen.

überrascht werden, hocken Sie sich in eine Senke, einen Hohlweg oder unter eine Stahlbetonbrücke. Im dichten Wald hocken Sie sich ebenfalls hin - mindestens drei Meter von Bäumen oder Astspitzen entfernt. Keinen vermeintlichen Schutz unter Bäumen suchen. Meiden Sie einzeln stehende Bäume jeder Art, Masten, Metallzäune und andere Metallkonstruktionen. Metallgegenstände wie Werkzeuge, Sportgeräte und ähnliches weglegen und sich davon entfernen.

Durch kräftigen Regen kann im Straßenverkehr die Sicht stark beeinträchtigt werden. Passen Sie Ihre Fahrweise entsprechend an. Warten Sie Unwetter mit Sturm und Hagel zunächst auf einem Parkplatz oder am Straßenrand auf einem baumfreien Abschnitt ab.

mit Sturm und Hagel zunächst auf einem Parkplatz oder am Straßenrand auf einem baumfreien Abschnitt ab. Straßen können durch das Wasser überflutet und zeitweise unpassierbar werden. Beachten Sie hier die entsprechenden Anweisungen.

Schützen Sie Keller und Niedergänge rechtzeitig vor eindringendem Wasser, wenn Überflutungsgefahr besteht.

Achten Sie darauf, dass Rückschlagventile im Keller funktionsfähig sind.

Entfernen Sie Laub und Dreck aus Wassereinläufen wie Gullys oder Abflussrinnen.

Sichern Sie Balkone und Terrassen so, dass Möbel oder Pflanzen nicht umhergewirbelt werden können.

oder Pflanzen nicht umhergewirbelt werden können. Melden Sie Unfälle und Brände sofort unter der Notrufnummer 112. Bitte halten Sie die Notrufleitungen während eines Gewitters für Notfälle frei und melden Sie Schäden, von denen keine akute Gefahr ausgeht, erst nach Ende des Unwetters .

So wird das Wetter am Sonntag

Die Unwettergefahr soll am Sonntag sinken. Der Tag startet in Schleswig-Holstein wechselnd bewölkt, im Tagesverlauf ist es von der Ostsee her zunehmend sonnig. Elbnah sind laut DWD aber örtlich teils kräftige Schauer oder Gewitter möglich. Hier sollen die Temperaturen schwülwarm bei 25 Grad liegen, ansonsten ist in Schleswig-Holstein mit Tageshöchstwerten um die 23 Grad zu rechnen.

Von RND