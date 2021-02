Die Experten vom Deutschen Wetterdienst (DWD) warnen aktuell immer wieder vor glatten Straßen in Schleswig-Holstein. Aktuell gibt es eine amtliche Warnung vor leichtem Schneefall der Stufe 1 von 4. Sie gilt vorerst ab Donnerstag, 11. Februar, 20.54 Uhr, bis Freitag, 12. Februar, 6 Uhr. "Es besteht die Gefahr des Auftretens von leichtem Schneefall (Stufe 1 von 4). Verbreitet wird es glatt", heißt es in der Warnung.

Hier sehen Sie, wo die Warnung gilt:

Bitte fahren Sie überall vorsichtig und denken Sie daran, dass es in dieser Jahreszeit immer und überall plötzlich glatt werden kann!

Das aktuelle Wetter:

Weitere Informationen zum Thema „Glätte“:

Wie entsteht Glatteis?

Wenn Wasser oder Schnee auf Straßen gefriert, entsteht Glatteis. Ob Schnee-, Reif-, Eisglätte oder Raueis - Winterglätte sorgt im Straßenverkehr für ein erhöhtes Unfallrisiko. Übrigens: Auch durch festgefahrenen Schnee, Reif und Schneematsch kann Straßenglätte entstehen.

Wie verhalte ich mich bei Glatteis richtig?

Winterreifen sind Grundvoraussetzung für Sicherheit beim Autofahren im Winter. Doch bei Glatteis sollte man sich nicht allein auf die Winterreifen verlassen, denn bei Glatteis geraten diese ebenfalls schnell an ihre Grenzen. In diesem Fall ist fahrerisches Können das Einzige, was das Fahrzeug vor dem Ausbrechen bewahren kann. Den Witterungsverhältnissen angepasstes sowie vorausschauendes Fahren sind daher unerlässlich.

