Es wird ungemütlich an den Küsten. Am Sonnabend hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) eine Warnung vom Sturmböen in ganz Schleswig-Holstein herausgegeben. Es handelt sich um eine Warnung der Stufe zwei von vier („markantes Wetter“).

Die Wetterexperten warnen: „Es treten Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 80km/h (22m/s, 44kn, Bft 9) anfangs aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung auf. In Schauernähe muss mit schweren Sturmböen um 95 km/h (26m/s, 51kn, Bft 10) gerechnet werden.“

Es könnten zum Beispiel einzelne Äste herabstürzen: „Achten Sie besonders auf herabfallende Gegenstände.“

Die Warnung gilt für die Westküste ab 17 Uhr am Sonnabend (bis 20 Uhr), für die holsteinische Schweiz, Lübeck, Kiel, Flensburg und Hamburg erst ab 18 Uhr (bis 21 Uhr). In Nord- und Südwestmecklenburg gilt die Warnung von 18 bis 22 Uhr.

So ist das Wetter aktuell im Norden:

