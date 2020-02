Eine Woche nach Sturmtief „Sabine“ wird es wieder etwas ungemütlicher an den Küsten. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am Sonnabend eine Warnung vor Sturmböen herausgegeben, die für komplette deutsche Ostseeküste gilt. Es handelt sich um eine Warnung der Stufe zwei von vier („markantes Wetter“).

Die Wetterexperten warnen: „Es treten Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 70 km/h (20m/s, 38kn, Bft 8) und 85 km/h (24m/s, 47kn, Bft 9) aus südlicher Richtung auf.“ Es könnten zum Beispiel einzelne Äste herabstürzen: „Achten Sie besonders auf herabfallende Gegenstände.“

Die Warnung gilt für die Nordseeküste ab Sonnabend, 19 Uhr. Für das Binnenland mit Kiel, Neumünster, Itzehose und Eutin ab 3 Uhr in der Nacht. In Lübeck, Bad Segeberg, Bad Oldesloe und Ratzeburg gilt die Warnung ab 8 Uhr am Sonntagmorgen bis um 0 Uhr in der Nacht zum Montag.

dwd

