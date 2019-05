Kiel/Rostock

Für den Norden Deutschlands hat der Deutsche Wetterdienst eine Warnung vor Sturmböen herausgegeben (Stufe 2 von 4). Sie gilt in Schleswig-Holstein vorerst bis Donnerstag 20 Uhr, in Mecklenburg-Vorpommern bis Donnerstag 16 Uhr.

In Schleswig-Holstein sind Küstengebiete in den Kreisen Plön und Ostholstein sowie der Kreis Rendsburg-Eckernförde und die Stadt Kiel betroffen. In MV betrifft die Warnung den Norden der Kreise Vorpommern-Greifswald, Mecklenburgische Seenplatte und Rostock sowie das Binnenland des Kreises Vorpommern-Rügen.

„Es können zum Beispiel einzelne Äste herabstürzen. Achten Sie besonders auf herabfallende Gegenstände“, warnen die Experten.

Das aktuelle Wetter im Norden:

