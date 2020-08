Kiel

Zunehmend wechselhaft wird das Wetter in Schleswig-Holstein zum Ende der Woche. Am Donnerstagmittag ist es vor allem in den nördlichen Landesteilen stark bewölkt mit etwas Regen. Es bleibt noch warm mit 24 bis 27 Grad.

Am Freitag sind an der Nordsee stürmische Böen und vereinzelt Gewitter zu erwarten. Auch in anderen Teilen Schleswig-Holsteins mehren sich die Schauer, vereinzelt gibt es Gewitter. In der Nacht zum Sonnabend sinkt die Temperatur auf 16 bis 19 Grad.

Anzeige

Lesen Sie auch:August 2020: Noch keine Hitzewelle in Kiel

Weitere KN+ Artikel

Am Sonnabend bleibt es bewölkt, am Nachmittag ziehen zudem von der Nordsee Schauer auf. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 23 Grad auf Sylt und 26 Grad in Hamburg, dazu mäßiger, an der Küste frischer Südwestwind.

Wetter in Schleswig-Holstein : Kaltfront setzt sich durch

In der Nacht zum Sonntag kühlt es weiter ab, auf Tiefstwerte um die 14 Grad. Am Sonntag setzt sich die Kaltfront durch. Es gibt mehr Wolken als Sonne, dazu wiederholt Schauer und Gewitter. Nördlich des Nord-Ostsee-Kanals werden starke Böen erwartet. Nachts soll sich die Temperatur auf 12 bis 14 Grad abkühlen.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein lesen Sie hier.