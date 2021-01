Guter Distanzunterricht muss eine Mischung aus Aufgaben, interaktiven Tools und synchronem und asynchronem Lernen sein, sagt Dr. Johanna Fleckenstein im Interview. Sie forscht am Kieler Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik zum digitalen Lernen und Lehren.

Von Anne Holbach