Neumünster

Seitdem die Absonderungseinrichtung in der Anstalt am Stadtrand von Neumünster im Februar im ersten Stock der Arrestanstalt in Betrieb ging, sind dort zum ersten Mal Insassen untergebracht. Auch wenn der Aufenthalt für die Männer aus Kiel und Rendsburg nur wenige Tage dauert, hinterlässt er sicher kein gutes Gefühl.

Denn sie dürfen ihre Zellen die gesamte Zeit über nicht verlassen. Die schweren Eisentüren bleiben abgeschlossen. Dahinter befindet sich jeweils ein karger Raum mit Fliesen auf dem Fußboden.

Im "Quarantäne-Knast" Moltsfelde wird das Essen durch eine Luke in die Zelle gereicht

Es gibt nur ein Bett und einen Stuhl. An der Wand sind eine Tischplatte sowie ein Regalbrett befestigt. Hinter einer Tür befindet sich eine Nasszelle mit Toilette.

Den beiden Quarantäne-Brechern bleibt nichts anderes, als sich vom Fernsehprogramm ablenken zu lassen oder sich mit ihren Handys zu beschäftigen. Denn der triste Alltag wird nur dreimal am Tag unterbrochen, wenn es Essen gibt.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Doch nicht einmal dafür wird die Tür geöffnet. Es wird ihnen durch eine Luke in die Zelle gereicht. "Wir müssen uns immer klarmachen, dass das wie Quarantäne in der eigenen Häuslichkeit ist. Auch dort darf man das Haus nicht verlassen und keinen Besuch empfangen", sagte Sönke E. Schulz.

Er ist Geschäftsführer des Schleswig-Holsteinischen Landkreistags, der die Absonderungseinrichtung für alle Kreise koordiniert. Betreiberin ist der Kreis Segeberg.

Absonderungseinrichtung soll in Schleswig-Holstein abschreckend wirken

In erster Linie sollte der "Quarantäne-Knast" zur Abschreckung dienen. Doch er habe durchaus erwartet, dass früher oder später jemand untergebracht wird. Die derzeit diskutierten Lockerungen und das Frühlingswetter führten bei manchen dazu, dass die Corona-Regeln nicht mehr so streng eingehalten würden.

"Manchen fällt es in ihrer Quarantäne schwer zu verstehen, dass alle rausdürfen, nur sie nicht." So ist es offenbar bei dem 19-jährigen Rendsburger, der kurz vor Ostern ein positives Corona-Testergebnis bekommen haben soll, dann aber laut Gesundheitsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde massiv gegen die Auflagen verstieß.

Deshalb wurde er am vergangenen Sonnabend nach Moltsfelde gebracht. Dort sitzt bereits seit Mitte der Woche ein junger Mann aus Kiel ein, bei dem die Landeshauptstadt aus seinen Verstößen eine "mangelnde Einsicht in die Quarantäne-Anordnungen" feststellte, wie es am Montag hieß.

Amtsgerichte Kiel und Rendsburg stimmten der Unterbringung zu

Für beide hatten sich die Behörden vorher per Antrag bei den zuständigen Amtsgerichten die Erlaubnis zur Unterbringung geholt. Der Zwangsunterbringung muss laut Infektionsschutzgesetz ein Richter zustimmen.

In der Jugendarrestanstalt stehen auf einem abgegrenztem Flur sechs Zellen für hartnäckige Quarantäne-Brecher bereit. Das Personal besteht aus ehemaligen Justizvollzugs- und Polizeibeamten. "Bei der Einlieferung tragen sie Vollschutz", so Sönke Schulz. Zudem seien alle gegen Corona geimpft.

Insassen verbringen nur Rest ihrer Quarantäne in Zellen

Schulz weist darauf hin, dass die Insassen nur einen kurzen Rest der zweiwöchigen Quarantäne in den Moltsfelder Zellen verbringen. "Zunächst muss erst einmal ein Verstoß festgestellt werden. Dann folgt eine Gefährderansprache durch die Polizei. Erst der zweite Verstoß eröffnet uns den Weg", sagte er.

Lesen Sie auch: So sieht es im "Quarantäne-Knast" in Neumünster aus

Das werde jedoch immer vom Einzelfall abhängig gemacht. Etwa davon, wie einsichtig sich der Betroffene zeige. Bis dahin sei schon viel Zeit der angeordneten Quarantäne vergangen.

Der junge Mann aus Rendsburg kann die Einrichtung am Mittwoch nach fünf Tagen wieder verlassen. Auch für den Kieler öffnet sich die Zellentür bald nach weniger als einer Woche Aufenthalt.