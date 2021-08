Kiel

Der 12. Mai 2021 ist ein wichtiger Tag für Dr. Thomas Fels. Es ist der Tag, an dem klar ist: Das Land Schleswig-Holstein unterstützt sein neues Projekt mit rund 100.000 Euro. Ein Projekt, das nicht nur für sein Unternehmen wichtig ist, sondern auch das Potenzial hat, die Blutspende-Versorgung zu revolutionieren.

Künstliche Intelligenz soll bei Organisation von Blutspendeterminen helfen

Fels, promovierter Geograf, ist Geschäftsführer der Firma Geconomy. Ein kleines Unternehmen, drei Mann stark, das seit 2007 in Kiel sitzt. Das Team entwickelt Computersysteme, Planungstools, interaktive Karten für Unternehmen und Behörden. Mit ihrem neuen Projekt soll es gelingen, das Aufkommen an Blutspenden zukünftig genauer vorherzusagen und Spendentermine effizienter zu organisieren. Etwas, das angesichts der regelmäßigen Knappheit der Blutspenden ein Meilenstein sein könnte.

Denn auch dieses Jahr zeigt sich das typische Sommerphänomen: Gutes Wetter und die Urlaubszeit sorgen für einen Blutspende-Engpass. Bereits Anfang Juni schlug das Deutsche Rote Kreuz (DRK) Alarm, in Schleswig-Holstein und Hamburg könne die Versorgung mit Blutkonserven nicht mal für einen Tag gewährleistet werden. Wie soll das neue System von Geconomy dabei helfen?

KI gibt Empfehlung, wo sich mobile Blutspendeaktionen lohnen

Die Lösung: eine Künstliche Intelligenz (KI) für Blutspendedienste wie das DRK, mit dem Geconomy eng zusammenarbeitet. Im Grunde beantwortet das System die Frage, ob sich eine mobile Spendenaktion beispielsweise in einer Schule in Preetz im August überhaupt lohnt – oder ob der Blutspendedienst lieber einen anderen Ort anfahren sollte. Außerdem analysiert die KI, wie viele Blutspenden in der Regel zu einem bestimmten Zeitpunkt benötigt werden.

Die KI wird dafür mit etlichen anonymen Daten der Blutspendedienste gefüttert. Spenderzahl, Alter der Spender, saisonale Unterschiede. Auch demografische Entwicklungen berücksichtigt der Algorithmus, um eine langfristige Planung zu gewährleisten. Wenn viele Spenden an einem Ort von 68-Jährigen kommen, kann das System eine Vorwarnung schicken: In fünf Jahren könnte sich eine Spendenaktion hier eventuell nicht mehr lohnen, weil dann eine große Gruppe das Maximalalter in Höhe von 72 Jahren für Blutspenden überschritten hat.

Geconomy bekommt 100.000 Euro Förderung vom Land Schleswig-Holstein

All diese Faktoren soll die KI bündeln und anhand dessen Vorhersagen treffen, welches Spendenaufkommen an einzelnen Orten zu erwarten ist. Mithilfe dieser Empfehlungen kann ein Blutspendedienst langfristig planen, aber auch auf kurzfristige Entwicklungen und Schwankungen reagieren. So könnte im Sommer genauer analysiert werden, an welchen Orten viele Blutspenden zu erwarten sind und wo sich der Aufwand nicht lohnt.

Noch steht sein Geconomy aber am Anfang. „Wir sind gerade bei der Datenauswertung“, sagt Fels. Im Januar startete das Projekt, das für das kleine Unternehmen ein finanzielles Risiko darstellt. Denn neben den 100.000 Euro aus dem Sondervermögen für KI vom Land Schleswig-Holstein, müssen die Kieler nochmal dieselbe Summe aus eigenen Kapital investieren.

Viele Herausforderungen für Forscherteam aus Kiel

„Es gibt keine Garantie, dass die Künstliche Intelligenz am Ende genau so funktioniert, wie wir uns das jetzt vorstellen“, sagt Fels. Geconomy muss viele Herausforderungen bewältigen. Allein die großen Datensätze bedürfen einer umfangreichen Bearbeitung.

Damit die KI richtig arbeiten kann, müssen Fels und sein Team ungewöhnliche Daten identifizieren und anpassen. Beispiel Corona: Weil zu Beginn der Pandemie viele Operationen abgesagt wurden, benötigten die Krankenhäuser auch weniger Blutspenden. Ein Phänomen, das natürlich nicht der Regel entspricht und deswegen von der KI dementsprechend behandelt werden muss.

Entwicklungsphase läuft bis 2023

Im Herbst will Geconomy mit der Entwicklung des Algorithmus beginnen. Das System soll Mitte 2023 fertig sein. Und dann? Können im Optimalfall Blutspendedienste noch besser planen – und ein Blutkonserven-Notstand zukünftig verhindert werden.