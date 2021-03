Kiel

Frau Schele, wann ist Ihnen klar geworden, dass sexuelle Gewalt ein alltägliches Problem ist?

Ursula Schele: Als ich als Studentin nach Kiel kam, wurde erst das Frauenzentrum in der Bahnhofsstraße und dann das Frauenhaus gegründet. Da habe ich mich engagiert und sehr schnell gemerkt, dass das Thema sexualisierte Gewalt gegen Frauen brannte, aber in der öffentlichen Debatte gar keinen Platz hatte. Damals war Vergewaltigung in der Ehe ja nicht strafbar.

Ich wollte schon immer nicht nur sozial, sondern vor allem politisch arbeiten, um diese patriarchalen Strukturen zu überwinden. Heute sprechen wir eher von struktureller Gewalt und toxischer Männlichkeit. Schockierend war die Erkenntnis, dass neben sexueller Gewalt gegen Frauen das Problem Missbrauch von Kindern liegt und epidemisch sogar noch verbreiteter ist.

Lesen Sie auch: Das ist die Petze

Sie haben 1979 den Frauennotruf mitgegründet. Das funktionierte nur, weil Frauen in ihrer Freizeit am Hilfetelefon saßen. Dann geschah in den 80er Jahren in Kiel eine Serie von Frauenmorden. Hat das etwas geändert?

Zunächst nicht, denn es wurden Frauen aus dem Milieu getötet. Da gab es keinen Aufschrei. Der kam erst, als drei junge Frauen aus gutbürgerlichen Verhältnissen vergewaltigt und ermordet wurden.

Wir haben damals eine Hauswurfsendung in ganz Kiel verteilt und über das Thema aufgeklärt. Es gab große Demos, und wir haben das Nachttaxi durchgesetzt, damit Frauen nachts sicher nach Hause kamen. Plötzlich gab es die Bereitschaft in der Stadt, Geld für den Notruf zu geben. Wir haben gleich fünf Stellen beantragt, weil wir nicht nur helfen wollten, wenn schon etwas passiert war, sondern auch Prävention betreiben und die Rahmenbedingungen ändern wollten.

Vier Morde konnten ein- und demselben Täter im Jahr 1988 nachgewiesen werden, der fünfte erst 2011. Da war der Täter längst im Gefängnis gestorben.

Warum bleiben so viele Taten gegen die sexuelle Selbstbestimmung immer noch im Dunkeln?

Das hat ganz viel mit Sexualmoral zu tun, mit Scham und damit, dass sich viele Betroffene mitschuldig fühlen, weil Täter es schaffen, ihnen ein Schuldgefühl einzureden. Zentral ist die Angst im Umfeld, dass jemand zu Unrecht beschuldigt werden könnte.

Warum werden nur so wenige Taten angezeigt?

Das ist tatsächlich noch immer ein großes Problem. Je nach Studie kommt auf circa 20 bis 30 Taten eine einzige Anzeige. Ich stehe zwar hinter dem Grundsatz "in dubio pro reo". Das bedeutet aber leider oft, dass es sehr schwer und langwierig ist, zu angemessenen Urteilen zu kommen.

Leider ist es so, dass Betroffene nicht in Therapie gehen und den Missbrauch bearbeiten sollen, solange das Verfahren läuft. Begründung: Es könnte ihnen etwas eingeredet werden. Die Prozesse dauern oft zwei bis sechs Jahre - ein Grund, warum so wenige Fälle vor Gericht landen.

Lesen Sie auch: Ein Missbrauchsopfer berichtet

Was macht sexuelle Gewalt mit den Betroffenen?

Das ist extrem unterschiedlich und hängt sehr davon ab, wer die Tatperson war und wie lange der Missbrauch angehalten hat. Je dichter das Verhältnis und die Abhängigkeit zwischen Opfer und Täter waren, desto schwerwiegender sind die Folgen.

In den jüngsten Jahrzehnten wurde vermehrt geforscht und festgestellt, dass es entscheidend ist, wie das Umfeld auf eine Offenbarung reagiert. Gibt es eine Mutter, Tante oder Lehrerin, die glaubt und unterstützt, dann sind die Heilungschancen sehr viel besser, als wenn bagatellisiert oder tabuisiert wird.

Wenn ein Kind sagt, unser Nachbar hat mich missbraucht, und die Mutter antwortet: „Warum kommst du erst jetzt damit?“, wird das Kind verstummen. Also bitte nie Vorwürfe machen und nie die Betroffenen beschuldigen.

Was ist mit der Öffentlichkeit? Hören Sie immer noch den Satz: „Die Frauen sind ja nicht ganz unschuldig, dass es so weit gekommen ist?“

Ja, das gibt es immer noch. Da wird behauptet, die Jugendliche oder Frau habe die Tat provoziert, weil sie sich auf eine bestimmte Weise gekleidet habe, getrunken oder zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort aufgehalten habe. Dabei ist längst belegt, dass alle Sexualstraftaten nicht spontan passieren, sondern gut und langfristig geplant sind.

Gibt es ganz typische Täter-Strategien?

Ja. Sexualstraftäter kommen meist nicht als brachiale Gewalttäter daher, sondern sind Manipulatoren und Betrüger. Sie verschleiern ihre Absichten und Taten, geben sich freundlich und hilfsbereit. Sie lullen die Opfer und das Umfeld ein.

Gerade beim Kindesmissbrauch investiert der Täter viel Zeit: Zwischen der Idee eines Missbrauchs und der ersten Tat vergehen etwa zwei Jahre. Die Täter verbringen Zeit mit dem Kind, machen spannende Sachen, sind zärtlich und zuverlässig.

Sie schaffen zunächst ein Abhängigkeitsverhältnis, sorgen für gemeinsame Geheimnisse, die das Kind für sich behalten soll. Der Aufwand lohnt sich für sie, weil sie ein großes Interesse haben, das Kind möglichst lange missbrauchen zu können und nicht entdeckt zu werden.

Ist Ihnen da ein Fall in Erinnerung?

Ja, ein Sonderschulpädagoge hat mit dieser Strategie in Kiel über lange Zeit Mädchen missbrauchen können. Er war aus Schulen herausgeflogen, hat Kindergärten gegründet und sich immer eingeschleimt an alleinerziehende, belastete Mütter mit behinderten Mädchen so ab elf Jahren. Die hat er umgarnt, beschenkt und besucht.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Er hat sich als Doktor ausgegeben, in seiner Wohnung hatte er einen gynäkologischen Stuhl. Und wenn die Mädchen in die Pubertät kamen, hat er sie dort unter dem Vorwand einer Untersuchung missbraucht.

Wir haben zehn Jahre gebraucht, bis er verurteilt werden konnte. Die Mütter haben ihm vertraut, und letztlich konnte er nur überführt werden, weil er die Taten gefilmt und das Material aufbewahrt hatte.

Gibt es Fälle, in denen vermeintliche Opfer Taten vortäuschen?

Ich kenne nur Fälle, in denen Kinder und Frauen falsche Täter beschuldigen, weil sie sich nicht trauen, die wahren Täter zu nennen. Sie nutzen Notlügen wie: „Das war ein Mann im Park.“ Es war aber der Großvater. Das klärt sich meist schnell auf, da die Polizei hier sehr gute Arbeit leistet.

Was raten Sie Lehrkräften, Erziehern und Erzieherinnen bei einem Verdacht?

Fälle von Kindeswohlgefährdung müssen nach dem Gesetz nicht angezeigt, aber gemeldet werden. Das bedeutet, dass sich alle etwa ans Kinderschutzzentrum oder ans Jugendamt wenden müssen. Dort werden sie dann beraten.

Grundsätzlich sollten aber alle im Umfeld von Kindern die Zivilcourage aufbringen, bei einem Verdacht nicht wegzuschauen, sondern das Unrecht ansprechen und Hilfen aufzeigen.

Hier erhalten Betroffene Hilfe Gleichgültig, ob als Betroffene, Angehörige oder Unterstützerin und Unterstützer, gleichgültig, wann und wo der Missbrauch geschah, ob es sich um Stalking, K.-o.-Tropfen, Bedrohung, häusliche oder sexualisierte Gewalt handelt - in jedem Fall kann man sich an die Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe im Land wenden - zum Beispiel in Kiel (Telefon 0431/91144), Preetz (04342/309939), Neumünster (04321/42303), Bad Segeberg (04551/3818), Eckernförde (04351/3570) und Rendsburg (04331/4354393). In akuten Fällen von Gewalt gegen Frauen ist das Hilfetelefon rund um die Uhr erreichbar (08000/116016). Außerdem gibt es das Hilfetelefon sexueller Missbrauch (0800/2255530). Speziell für Jugendliche wurde ein Online-Angebot eingerichtet: www.save-me-online.de. Und Betroffene organisierter sexualisierter und ritueller Gewalt können sich an diese Nummer wenden: 0800/30 50750. Weitere Infos unter www.nina-info.de/berta. Alle Hilfen sind kostenlos und anonym. Anfragen können auch per E-Mail gestellt werden unter beratung@hilfetelefon-missbrauch.de Das Petze-Institut in Kiel bietet neben Fortbildungen und Beratung auch Ausstellungen für Kitas, Grundschulen, Förderschulen und weiterführende Schulen, die inzwischen auch aus dem Ausland angefordert werden (0431/91185 oder unter www.petze-institut.de).

Haben Sie eigentlich Drohungen bekommen, weil Sie sich immer klar positionieren?

Ja, vor allem als Vorsitzende des Bundesverbandes Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe, massiv nach meinem Auftritt bei Anne Will. Den Männern, die nur gegen Frauenangebote gepöbelt haben, habe ich gemailt, dass wir eine Anlaufstelle für männliche Missbrauchsbetroffene in Kiel eingerichtet haben und sie dort gerne spenden können.

Denn natürlich gibt es auch Täterinnen und männliche Opfer - das wurde lange nicht ausreichend wahrgenommen. Die meisten betroffenen Männer sind aber wie die Frauen durch männliche Gewalt geschädigt.

Lesen Sie auch: Heike Holz - die neue Petze-Geschäftsführerin

Sie ziehen sich jetzt als Geschäftsführerin der Petze zurück. Was muss sich Ihrer Meinung nach noch ändern?

Viel ist schon erreicht: Es wird mehr darüber gesprochen, zumindest in Schleswig-Holstein gibt es ein fast flächendeckendes Beratungsnetz, und der aktuelle Entwurf zum Sexualstrafrecht sieht vor, dass endlich, endlich auch die Richterschaft gut fortgebildet werden muss.

Generell fehlt es an Prävention, an der Bereitschaft, vorbeugend zu handeln. Und es fehlen spezialisierte Angebote. Wir müssen davon ausgehen, dass gut die Hälfte der Frauen in der Psychiatrie, auch jede zweite bis dritte Frau mit Behinderung in ihrer Kindheit oder Jugend sexuelle Gewalt erlebt haben. Da ist der Bedarf noch hoch, und es fehlen Schutzkonzepte. So ist es gut, dass die neue Beauftragte für Menschen mit Behinderung, Michaela Pries, hier einen Schwerpunkt legen will.

Interview: Heike Stüben