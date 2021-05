Kiel

Grundsätzlich gilt: Hausärzte können ihren Patientinnen und Patienten einen neuen Impfpass ausstellen, wenn der alte verloren gegangen ist. Auch ein Impfzentrum kann einen neuen Ausweis herausgeben. Die Ausstellung des neuen Passes ist kostenfrei.

Der Hausarzt trägt die Impfungen, die in der Akte des Patienten eingetragen sind, nach. Erfolgt die Impfung gegen das Coronavirus in einem Impfzentrum, wird dort eine Bescheinigung über die Impfung ausgestellt, wenn der Impfausweis nicht auffindbar ist. Der Hausarzt oder die Hausärztin überträgt die Impfung später in den Impfpass.

Gesundheitsamt kann im Ausnahmefall helfen

Sei die Impfung im Impfzentrum vorgenommen worden und könne nicht mehr nachgewiesen werden, könne im Ausnahmefall das zuständige Gesundheitsamt die Impfung im System nachvollziehen und einen neuen Nachweis darüber ausstellen, erklärt eine Sprecherin des Kreises, in dem sich der Fall zugetragen hat.

Nachgewiesen werden kann die Corona-Schutzimpfung derzeit mit dem gelben Impfpass der WHO und auch mit älteren Pässen wie dem grauen Impfpass von vor 1990.