Kiel/Hamburg

Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine am 24. Februar befindet sich Taras Berndt im Ausnahmezustand – im Leben des Kieler Geschäftsmanns war von einer Minute auf die nächste nichts mehr wie vorher. Innerhalb kürzester Zeit stampfte er für den Norddeutsch-Ukrainischen Hilfsstab ein Koordinationszentrum mit etlichen Freiwilligen aus dem Boden. Dort laufen nun täglich die Drähte heiß.

„Ich wollte sofort helfen, denn meine Freundin befand sich zum Zeitpunkt des Einmarschs in der Ukraine“, erklärt Taras Berndt zwischen zwei Telefonaten, wie er zu seiner Rolle kam. Mit zwei Handys in den Händen steht er in einer alten Lagerhalle in Hamburg, von der aus die Helfer um ihn herum ebenfalls ständig telefonieren – vor allem mit Menschen, die Schutz suchen.

Telekom versorgt Norddeutsch-Ukrainischen Hilfsstab mit Handys

„Im Netz bin ich auf den Hilfsstab gestoßen, habe mich dort gemeldet und sofort die Aufgabe bekommen, ein Callcenter aufzubauen“, so der 42-jährige Vater einer Tochter, der in Kiew geboren ist und seit acht Jahren in Kiel lebt. Bis zum Ausbruch des Krieges hat er Zusatzstoffe für die industrielle Fleischproduktion in Osteuropa vertrieben – doch das Geschäft sei mit dem russischen Einmarsch zusammengebrochen.

Wie er es geschafft hat, die Zentrale innerhalb weniger Tage auf die Beine zu stellen, kann er sich selbst nicht erklären. „Wir haben aus dem Nichts angefangen“, so Berndt, der vor zwölf Tagen mit der Organisation begann. Dabei stieß er seinerseits überall auf Hilfsbereitschaft. Ein Unternehmer stellte sofort die leerstehende Lagerhalle zur Verfügung, die von vielen Freiwilligenhänden hergerichtet und mit ebenfalls gespendeten Arbeitsplätzen ausgestattet wurde.

Die Deutsche Telekom versorgte das Team mit Dutzenden Handys nebst Verträgen – kostenfrei. „Dafür sind wir unendlich dankbar“, so Taras Berndt. Selbst der Software-Gigant Microsoft habe sich bei ihm gemeldet, um Computer mit Betriebssystemen auszustatten. „Ich brauche nur irgendwo anzurufen und bekomme, was ich brauche“, sagt er. „Manchmal denke ich, diese Hilfe kommt von Gott.“

So entstand in dem Industrie-Loft eine Atmosphäre, als handele es sich um ein Start-up-Unternehmen. Rund 25 junge Frauen und Männer, alle mit ukrainischem Hintergrund, arbeiten konzentriert und durchaus gut gelaunt. Manche haben extra dafür Urlaub genommen oder nutzen ihre Freizeit.

500 Anrufe am Tag im Callcenter der Ukraine-Hilfe

Herzstück ist das Telefon-Team, das unentwegt Anrufe von Ukrainern annimmt, die auf dem Weg nach Westen sind. Zudem rufen Deutsche an, die ihre Hilfe anbieten. „Beides bringen wir dann zusammen, es sind rund 500 Anrufe am Tag“, erklärt Taras Berndt. Ein anderes Team versorgt die Schutzsuchenden über soziale Netzwerke ständig mit Informationen.

Vor allem per Telegram erfahren sie etwa, dass sie polnische und deutsche Zugverbindungen kostenlos nutzen können. Oder wo sich Sammelpunkte befinden, wo sie in Empfang genommen werden oder von denen sie weiterreisen können. Dazu habe der Hilfsstab etwa Bustransfers von großen polnischen Städten aus nach Hamburg organisiert, berichtet Ilona Shishkina, die zu Taras Berndts Team gehört.

Die 24-jährige Ukrainerin studiert in Hamburg Sozialökonomie, arbeitet nun aber von früh morgens bis in die Nacht für den Hilfsstab. „Wir schlafen kaum. Die Handys von der Hotline nehmen wir mit nach Hause. Schutzsuchende können rund um die Uhr anrufen“, sagt sie.

Unbürokratische Unterstützung „Unsere Mission ist es, die Verteidiger der Ukraine zu versorgen und ihnen den Rücken frei zu halten“, teilt der Norddeutsch-Ukrainische Hilfsstab mit, der unter anderem vom Generalkonsulat der Ukraine in Hamburg sowie der dortigen ukrainisch-griechisch-katholischen Gemeinde gegründet wurde. Er wird vertreten vom Dachverband der ukrainischen Organisationen in Deutschland und arbeitet unter anderem mit der Stabsstelle Flüchtlinge der Stadt Hamburg zusammen. Laut Sprecher Alexander Blümel engagieren sich derzeit bis zu 50 Menschen in Vollzeit und unzählige weitere in Einzelprojekten für den Hilfsstab. „Wir sind Ansprechpartner für ganz Norddeutschland und vermitteln die Schutzsuchenden an die zuständigen Behörden der Bundesländer“, so Blümel. Hotline für Helfer und Freiwillige: 0170/4842664 und 0170/4839366 Hotline für Schutzsuchende: 0152/21455530 und 0152/24155525 Weitere Informationen gibt es unter www.hilfe-ua.de Taras Berndt sucht für das Koordinationszentrum weiter Freiwillige, die Ukrainisch sprechen können und Computerkenntnisse haben.

Zentrale Aufgabe ist die Versorgung der anderen Hilfsstab-Abteilungen mit Informationen. Dazu gehören ihr zufolge wiederum Freiwillige, die sich um Logistik, Unterkünfte, humanitäre Hilfe und Integration kümmern. Wer aus Deutschland etwa einen Lastwagen zur Verfügung stellen will oder sich als Fahrer anbietet, wird dorthin weitervermittelt, wo Bedarf besteht.

Am besten sind Geldspenden, aber auch medizinisches Material

So läuft es auch mit Spenden ab. „Wir sind überwältigt, wie viele Menschen etwas geben wollen“, so Ilona Shishkina. „Am besten sind Geldspenden, denn damit kann gekauft werden, was in der jeweiligen Situation wichtig ist.“ Wenn es aber um Sachspenden gehe, werde medizinisches Material zurzeit gebraucht. Das vermittle der Hilfsstab etwa an das Lager des Vereins Ukrainische Ärztevereinigung in Deutschland im Kaltenkirchener Ohlandpark, von wo aus täglich Transporte in die Ukraine starten.

Laut Ilona Shishkina ist an der Arbeit aber genauso wichtig, die Menschen aus der Ukraine zu beruhigen. „Sie kommen in ein fremdes Land mit fremder Sprache. Wir sagen ihnen, dass sie nicht allein sein werden.“ Die Studentin kann nachvollziehen, wie sich die Schutzsuchenden fühlen. Ihre eigene Familie befindet sich in ihrem Heimatdorf in der West-Ukraine.

Das sei zwar auch schon beschossen worden, doch ihre Eltern bleiben weiterhin dort, auch wegen der 86-jährigen Großmutter, die nicht mehr reisen kann. „Alle, die hier arbeiten, sind in einer ähnlichen Situation“, sagt Ilona. Dabei zeigt sich, wie zerrissen und persönlich betroffen sie und die anderen Helfer eigentlich sind – ihr stehen die Tränen in den Augen. „Das muss schnell aufhören“, sagt sie.