Fast überall in Schleswig-Holstein dürfen am Montag Schüler ab dem siebten Jahrgang zum Wechselunterricht in ihre Klassen zurückkehren. In den Kreisen Segeberg und Herzogtum Lauenburg sowie in Flensburg bleiben sie im Distanzmodell. Wie Schulen den Wechselunterricht umsetzen, liegt in ihrer Hand.