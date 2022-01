Kiel

Das Fax ist noch immer nicht ganz verschwunden, aber trotzdem hat sich in den knapp zwei Jahren Corona-Pandemie einiges bei der Digitalisierung der Gesundheitsämter getan. Aber was eigentlich genau?

KN-online hat alle 15 Gesundheitsämter in Schleswig-Holstein gefragt, wo sich die Digitalisierung des Gesundheitsamts seit Beginn der Pandemie verbessert hat und wo es noch Nachholbedarf gibt. Es gibt Erfolgsmeldungen, aber auch viele kritische Stimmen. Hier lesen Sie die Antworten, die wir erhalten haben.

Corona: Flensburg spricht von Digitalisierungsschub

Kreisfreie Stadt Flensburg: „Die Pandemie hat zu einem deutlichen Digitalisierungsschub geführt: Einführung von SORMAS, zeitweise Nutzung von Luca und CovBot, interne Kommunikation über Videokonferenzen, verstärkter Ausbau der Homeoffice-Arbeitsplätze, Nutzung einer digitalen Pinnwand zum internen Informationsaustausch, Teilnahme als Pilot-Gesundheitsamt an der Plattform Agora. Die Prozesse sind inzwischen deutlich digitaler als vor dem Beginn der Pandemie.

Nicht mehr zeitgemäß ist, dass knapp 400 Gesundheitsämter in Deutschland mit einer großen Vielzahl an unterschiedlichen Systemen arbeiten, die untereinander keine Daten austauschen können, sodass Labormeldungen, die irrtümlicherweise das falsche Gesundheitsamt erreichen, per Mail oder Fax an das zuständige Gesundheitsamt weitergeleitet werden müssen.“

Gesundheitsamt Kiel schon vor Corona digitalisiert

Kreisfreie Stadt Kiel: „Das Amt für Gesundheit war schon vor der Pandemie gut digitalisiert. Die Erfassung und Weitergabe der Meldedaten erfolgt bereits seit Inkrafttreten des Infektionsschutzgesetzes 2001 digital. 2005 wurde bereits die digitale Akte eingeführt, die Papierakten ersetzt hat. Im Laufe der Pandemie wurde die digitale Ausstattung in erster Linie im Bereich der Hardware verbessert.“

Kreisfreie Stadt Lübeck: „Es ist leider immer noch nicht möglich, aus der stark genutzten Pandemiesoftware Mikado heraus, Daten in SurvNet zu importieren. Nach Aussagen des RKI liegen keine Ressourcen vor, um diese Schnittstelle zu verbessern. Hier herrscht seit Monaten sehr dringender Handlungsbedarf. Wieso dies nicht beim RKI anders gewichtet wird, ist dem Gesundheitsamt nicht nachvollziehbar.

Mittlerweile hat das Gesundheitsamt Lübeck selbst die Abläufe soweit wie möglich vereinfacht und zum Teil digitalisiert. Durch die strengen Vorgaben des Datenschutzes sind leider nicht alle Funktionalitäten der Software einsetzbar. Nach Ansicht des Gesundheitsamts könnte die Datenermittlung zwischen der eigenen Software, DEMIS und Survnet vollautomatisch ohne manuelle Arbeiten erfolgen. Technisch ist dies sicherlich ohne Weiteres möglich.“

Neumünster wünscht sich besseren Austausch der Gesundheitsämter

Kreisfreie Stadt Neumünster: „Es gibt an vielen Stellen deutliche Verbesserungen, sowohl bei der Soft- als auch bei der Hardware. Eine große Erleichterung wäre, wenn Survnet (oder eine andere bundesweite Meldesoftware) stets zuverlässig funktionieren würde. Besonderer Nachholbedarf besteht bei der Kommunikation zwischen den einzelnen Gesundheitsämtern über die Meldesoftware, was aktuell nicht möglich ist und wofür uns bisher auch keine zeitliche Perspektive benannt wurde.

Es ist dringend notwendig, dass Gesundheitsämter Fälle an andere Gesundheitsämter elektronisch abgeben können, wenn sich eine entsprechende Zuständigkeit ergibt, und dass Ausbrüche elektronisch gemeinsam bearbeitet werden können. Beides ist mit Survnet aktuell nicht möglich und, soweit wir wissen, auch in naher Zukunft nicht absehbar.“

Digitalisierung in Corona-Zeiten: Herzogtum Lauenburg sieht deutliche Fortschritte

Kreis Dithmarschen: „Es gibt zurzeit keine bessere Alternative zur Meldesoftware Survnet.“

Kreis Herzogtum Lauenburg: „Ohne die Digitalisierung vieler Arbeitsabläufe im Laufe der Pandemie wäre das derzeitige Infektionsgeschehen, trotz Personalaufstockung, überhaupt nicht zu bewältigen. Das geht von der elektronischen Aktenführung über elektronische Meldeformulare bis zu SMS-Benachrichtigungen an Infizierte und Kontaktpersonen. Nachholbedarf gibt es natürlich trotzdem immer mal wieder. Vor allem durch Änderungen in den jeweils geltenden Regelungen, ergeben sich immer wieder auch Anpassungsbedarfe in den Abläufen.“

Kreis Nordfriesland: „Die Digitalisierung des Gesundheitsamtes ist während der Pandemie deutlich vorangeschritten, da deutlich mehr als zuvor über digitale Wege mit Bürgerinnen und Bürgern sowie Institutionen kommuniziert wird.“

Kreis Pinneberg: „Es hat sich sehr viel verändert“

Kreis Ostholstein: „Die Implementierung neuer Software führte zu einer Erleichterung der Meldewege. Eine Optimierung dieser Prozesse wird aber in Zukunft weiterhin erforderlich sein. Mit der eingesetzten Software (Survnet) ist eine umfängliche Ermittlungsarbeit und anschließende Meldung ohne Probleme möglich.“

Kreis Pinneberg: „Es hat sich sehr viel verändert. Ohne DEMIS kamen tatsächlich alle Labormeldungen per Fax. Auch andere Portale zur Übermittlung von Daten zum Beispiel an die Kassenärztliche Vereinigung zur Testung oder zum Eintrag in das Monitoring, die Nutzung des Symptomtagebuchs, haben die Arbeit erleichtert. Hier gibt es eine ständige Weiterentwicklung, auch an veränderte Regelungen und Virusvarianten muss ständig eine Anpassung stattfinden.“

Gesundheitsamt Plön hat Faxproblem im eigenen Haus behoben

Kreis Plön: „Das Gesundheitsamt Plön war bereits vor der Pandemie digital gut aufgestellt. Die IT-Fähigkeit wurde stetig verbessert durch weitere Softwarelösungen, Aktualisierung der Hardware etc. Survnet wird fortlaufend vom RKI angepasst, leider passieren dabei immer wieder kleinere und auch größere Fehler, die dann meist mit vorübergehendem Rückgriff auf die vorherigen Versionen überbrückt werden können. Ein Problem stellte die Fax-Übermittlung im Hause dar, dies konnte jedoch behoben werden.“

Kreis Rendsburg-Eckernförde: „Die Einführung von DEMIS ist ein großer Fortschritt und hat uns sehr weitergeholfen. Ansonsten gibt es von Seiten des RKI relativ wenig Verbesserungen – in den zwei Jahren der Pandemie hat sich nicht sonderlich viel in Bezug auf die Digitalisierung getan. Das Programm Survnet funktioniert zwar zuverlässig, ist aber veraltet. Die Einführung eines moderneren Meldesystems und ein verbesserter Austausch zwischen Gesundheitsämtern sind wichtige Punkte, die man angehen sollte.“

Optimierte Arbeitsabläufe im Kreis Segeberg

Kreis Schleswig-Flensburg: „Die Digitalisierung wurde auch schon vor der Pandemie im Gesundheitsamt und der Kreisverwaltung vorangetrieben. Es handelt sich um einen stetigen Prozess. Aktuell war der Kreis Schleswig-Flensburg zum Beispiel von Beginn an in der Lage, die über DEMIS eingehenden elektronischen Meldungen zu verarbeiten. Bürgerinnen und Bürger haben mittlerweile die Möglichkeit, online Bescheinigungen für ihre Quarantäne zu erhalten.“

Kreis Segeberg: „Durch die Umstellung auf die elektronische Akte (MIKADO) wurden Arbeitsabläufe optimiert. Diese Digitalisierung wird fortgesetzt, um möglichst komplett papierlos arbeiten zu können.“

Kreis Stormarn wünscht sich Entscheidung zur Pandemiesoftware

Kreis Steinburg: „Es wurden viele Abläufe in der Zwischenzeit digitalisiert, es gibt aber weiterhin auch noch Arbeiten, die analog ausgeübt werden.“

Kreis Stormarn: „Verbesserungen gab es durch die Einführung modernerer, effizienterer Programme. Es wäre sinnvoll, das einmal angeschobene Thema „Sormas und seine Möglichkeiten“ (Schnittstellen zu Krankenhäusern, Ärzten etc.) zu forcieren oder die endgültige Entscheidung zu treffen, dass man die elektronische Vernetzung nicht weiter verfolgt.“