Vier Gottesdienste und eine Bescherung

„Ich bin Weihnachtsfan“, sagt Corinna Weißmann-Lorenzen gleich zu Beginn des Gesprächs. Wie zum Beweis öffnet sie die Tür des Pastorats der Heilig-Geist-Kirche in einem Pullover voller Weihnachtsmannköpfe und Pinguine, trägt Ohrringe in Form von rot-weißen Zuckerstöcken.

Seit knapp drei Jahren ist die junge Frau Pastorin in Bokhorst, einem Ortsteil von Schillsdorf im Kreis Plön. Aufgewachsen in einem Pastorenhaushalt in Ahrensburg, leitet sie heute die evangelische Gemeinde in dem 900-Seelen-Dorf und hat eine eigene Familie zu managen. An Heiligabend hält sie vier Gottesdienste ab und feiert Bescherung mit der Familie. „Der Tag beginnt für mich morgens um sieben“, sagt die 32-Jährige.

Krippe mit Holzfiguren im Wohnzimmer

Auf einer Kommode hinter dem Esstisch steht eine Krippe, mehrere Holzfiguren wie Engel, Hirte und Schaf sind noch im weihnachtlich geschmückten Wohnzimmer verteilt. „An Heiligabend kommen sie an der Krippe zusammen“, sagt Weißmann-Lorenzen. Der Feiertag beginnt für sie mit einem gemeinsamen Frühstück mit Ehemann Jens Lorenzen und Sohn Simon. „Mal sehen, ob mich unser Sohn so lange schlafen lässt.“

Spätestens ab dem späten Vormittag rückt dann die Kirche in den Mittelpunkt. Sie liegt nur einen kurzen Gang über den Hof entfernt, wo der Posaunenchor mit seinen Proben beginnt. „Zum Glück kümmert sich ein Mitglied aus dem Kirchengemeinderat ehrenamtlich um das Musikprogramm“, sagt Weißmann-Lorenzen. So kann sich die Pastorin auf die Leitung der Gottesdienste konzentrieren.

Erster Gottesdienst um 14.30 Uhr

„Ab Mittag steigt die Spannung bei mir. Das gehört aber auch dazu“, sagt sie. So ist sie auf den Punkt konzentriert. Los geht es um 14.30 Uhr mit einem Familiengottesdienst mit Krippenspiel. Rund eine Stunde dauert das Programm, dann spielt der Posaunenchor, und Pfadfinder servieren Tschai, eine Art Punsch, bevor um 16 Uhr die zweite „Vorstellung“ beginnt. „Zu einem der Gottesdienste kommen auch mein Mann und mein Sohn.“

Um 17.30 Uhr steht dann der traditionelle Weihnachtsgottesdienst mit Predigt in der festlich geschmückten Heilig-Geist-Kirche an. „Mit Keksen und Kaffee komme ich durch den Tag“, sagt Corinna Weißmann-Lorenzen über den wohl arbeitsreichsten Tag im Jahr einer Geistlichen.

Erst danach ist kurz Zeit zum Durchschnaufen. „Nur auf die Couch legen darf ich mich dann nicht“, sagt sie. Nun ist ein paar Stunden Zeit für die Familie, bevor das kirchliche Programm weitergeht. „Da bescheren wir unseren Sohn, bringen ihn ins Bett und haben dann noch Zeit für uns“, sagt sie. Kraft tanken für den letzten Gottesdienst des Tages.

„Um 23 Uhr beginnt unsere Lichternacht, ein meditativer Weihnachtsgottesdienst mit viel Musik.“ Dazu gehört auch noch eine kurze Impulspredigt der Pastorin. „Bis ich danach zur Ruhe komme und im Bett liege, ist es wahrscheinlich ein Uhr nachts. Dann schlafen mein Sohn und mein Mann schon längst.“

Treffen mit der Familie am ersten Weihnachtstag

Am ersten Weihnachtstag steht die Familie dafür wieder im Vordergrund. „Da treffen wir uns bei meiner Mutter in Ahrensburg und kochen gemeinsam mit meiner Schwester und meinem Bruder“, sagt Corinna Weißmann-Lorenzen. Gemeinsame Zeit, die keine Selbstverständlichkeit ist. Denn Mutter Angelika Weißmann ist auch Pastorin, ihr vor vier Jahren verstorbener Mann war ebenfalls Geistlicher in der Schlossstadt.

Umso voller werden wieder die Tage bis Neujahr, in denen ein kleiner Marathon an Gottesdiensten zu bewältigen ist. Am zweiten Weihnachtstag steht Weißmann-Lorenzen wieder auf der Kanzel. Drei Tage später folgt ein Stall-Gottesdienst im benachbarten Kleinharrie, an Silvester der Abendmahl-Gottesdienst und an Neujahr noch einmal ein Kurz-Gottesdienst.

"Gott räumt nicht die Spülmaschine aus"

„Es ist ein Gerücht, dass Pastoren nur sonntags arbeiten“, sagt Weißmann-Lorenzen. Für ihren Job könne sie auch noch ein Verwaltungs- und Architekturstudium gebrauchen. Klagen will sie, für die das Amt Berufung ist, trotzdem nicht. „Gott räumt nicht die Spülmaschine aus, ist aber trotzdem da, wenn eine Schulter zum Anlehnen gebraucht wird“, sagt sie über ihren Glauben.

Weihnachten mit viel Trubel ist für sie als Pastorenkind Normalität. „Ich habe es nur einmal anders erlebt, als ich vor zwei Jahren in Elternzeit war. Und da hat mir etwas gefehlt“, sagt die junge Mutter.

