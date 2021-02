Wie entsteht ein Spagat zwischen Inzidenz und Infektionszahlen?

Kiel

Der Grund dafür ist der sogenannte Meldeverzug, erläutert Susanne Glasmacher, Sprecherin des Robert Koch-Instituts in Berlin: Ein positiver Coronafall muss vom Arzt oder einem Labor an das örtliche Gesundheitsamt und von dort weiter an das Robert Koch-Institut (RKI) übermittelt werden. Dementsprechend wird nicht jeder Coronafall an genau dem Tag an das RKI gemeldet, an dem er auch positiv getestet wurde oder das Testergebnis endgültig vorlag – sondern es kann sich verzögern. Dies ist dann der sogenannte Meldeverzug. Um nun die Sieben-Tage-Inzidenz zu ermitteln, greift das Robert Koch-Institut einmal abends auf die übermittelten Daten zu und rechnet sie dann auf die Bevölkerungsgröße um. Die tatsächliche Zahl an Fällen kann sich aber durch spätere Meldungen oder Nachmeldungen noch erhöhen. Auf der differenzierten Übersicht des Robert Koch-Instituts, dem sogenannten Dashboard, wird dieser Unterschied inzwischen auch an mehreren Stellen ausgewiesen.

