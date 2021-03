Kiel

Gerald Schwedler, 44 Jahre alt, ist Professor für Geschichte des späten Mittelalters sowie Wirtschafts- und Sozialgeschichte an der Christian-Albrechts-Universität Kiel – zu seiner Expertise gehört auch die Erinnerungsforschung. Ein Gespräch über die Wichtigkeit und mögliche Formen des Erinnerns.

Herr Prof. Schwedler, wie werden wir uns und die nächsten Generationen sich an die Corona-Krise erinnern?

Gerald Schwedler: In der breiten Bevölkerung wird man sich vor allem an den Schock erinnern: daran, dass die Gesellschaft von einem auf den anderen Tag in einem anderen Betriebsmodus lief. Aber es können nicht alle alles erinnern. Einen bestimmten Teil werden wir vergessen. Was langfristig überliefert wird, ist sogar sehr wenig – und basiert vor allem auf Archiven. Persönliche, individuelle Geschichten gehen nach und nach verloren und werden 90 Jahre später vollständig aus der Erinnerung einer Familie gelöscht. In der Geschichtsforschung nennt man das „Floating Gap“, die fließende Lücke.

Sie unterscheiden zwischen persönlicher und kollektiver Erinnerung.

Ja, die persönliche Erinnerung hängt sehr stark von den Impulsen im Leben ab, in 50 Jahren kann viel geschehen. Ein heute 19-Jähriger, dem sein Abitur sehr ungewöhnlich vorkommt, erinnert sich später gar nicht mehr so sehr an die Situation, sondern nur daran, dass er es geschafft hat. Die Menschen, die Todesfälle zu beklagen oder Arbeitslosigkeit erlitten haben, werden Corona hingegen viel intensiver erinnern.

Und wie steht es um unsere kollektive Erinnerung?

Beim Coronavirus ist das Wissensniveau sehr hoch. Anders als zum Beispiel bei der Spanischen Grippe vor fast genau 100 Jahren, die bewusst verschwiegen wurde und über die vor der Corona-Pandemie nur eine kleine Anzahl an Historikern Bescheid wusste, obwohl sie – Stand jetzt – weit mehr Todesopfer forderte. Das Wissen über Corona wird so schnell nicht verschüttet gehen, braucht aber auf Dauer institutionelle Träger und Manifestationen. Öffentlich lässt sich die Erinnerung vor allem durch ein Denkmal oder einen anderen Erinnerungsort aufrechterhalten.

Wem müsste denn so ein Denkmal gewidmet sein?

Historikerinnen und Historiker sollten grundsätzlich keine Denkmäler konzipieren, sondern nur Material liefern, damit die Denkmäler vom politischen Kollektiv gestaltet werden können. Drei Richtungen wären aber denkbar. Das eine wäre ein Opferdenkmal: Den Tod der vielen zehntausend Menschen müsste man würdigen. Das andere wäre ein Dankbarkeitsdenkmal: für die Arbeiterinnen und Arbeiter, die zur Fortsetzung des öffentlichen Lebens beigetragen haben und weit über ihre Leistungsgrenzen hinausgegangen sind indem sie allen anderen geholfen haben. Und dann wäre da die Idee, einfach Leere zu zeigen.

Inwiefern?

Es müsste auch an die Solidarität erinnert werden, die alle gezeigt haben, indem sie zu Hause geblieben sind. Wir sollten uns daran erinnern, dass Menschen nicht gefeiert, nicht vor die Tür gegangen sind. Corona sollte Anlass dafür sein, dass das Nichtstun und Nichts-Riskieren ein Denkmal bekommen.

Das ist eine schöne Idee. Warum ist Erinnerungskultur für eine Gesellschaft so zentral?

Man kann sich nicht weiterentwickeln, ohne zu wissen, welche Probleme man einst hatte. Zukunft braucht Herkunft. Eine kollektive Erinnerung daran, wie wir als Gemeinschaft – ob als Universität, Stadt oder Land – erfolgreich oder weniger erfolgreich mit der Herausforderung umgegangen sind, ist wichtig. Am Schluss kann man sagen, ob es vielleicht eine Erfolgsgeschichte werden kann. In diesem Fall müsste auch positiv an diese Krise erinnert werden.

Was entscheidet denn, worüber in 50 Jahren geredet wird, wenn das Stichwort Corona fällt?

Jede Gesellschaft braucht Spezialisten, die die Erinnerung wachhalten. Bei uns sind das neben Universitäten und Einrichtungen der Public History vor allem Künstler. Alle Kreativen sind deshalb dazu aufgerufen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen – und uns dauerhafte Erinnerungen zu übermitteln. Ein gutes Beispiel: An die Pest im Mittelalter erinnert man sich auch deshalb so gut, weil Giovanni Boccaccio der Krankheit mit „Il Decamerone“ ein wunderbares, literarisches Denkmal gesetzt hat.

Werden wir Deutschen uns anders an die Corona-Krise erinnern als etwa China oder die USA?

Ja, bestimmt. China verkauft Corona nach außen als Sieg, andere Länder sehen es eher als Zeichen der Ernüchterung. Wir wissen nicht, was Deutschland in den kommenden Jahrzehnten noch erschüttern oder nach vorne bringen wird, aber allein die Tatsache, dass die Digitalisierung derart vorangekommen ist in dieser Krise, kann dazu führen, dass wir später nicht auf die vielen Toten schauen, sondern auf die Prozesse, die den Fortschritt einer Gesellschaft angeschoben haben. Jedes Land wird ein anderes Bedürfnis haben, sich an Corona zu erinnern. Gleichwohl das Virus – mit Ausnahmen einiger Varianten – auf dem ganzen Globus gleich ist.

Wird es auch Unterschiede innerhalb Deutschlands geben?

Corona-Gedenken ist nicht Aufgabe der Bundesländer, sie sind keine Opfergemeinschaften. Aber es kann sein, dass bestimmte Orte, die sich als Kollektiv verstehen, damit besonders umgehen. Landkreise, die in den Medien sehr intensiv behandelt wurden, weil sie einen Inzidenzwert von 300 oder 400 hatten, kommen nicht umhin, sich damit auseinanderzusetzen. Kurz gesagt: Im Landkreis Tirschenreuth (Corona-Hotspot in Bayern, d. Red.) wird die Erinnerung ganz anders sein als in Kiel.

Interview: Dennis Betzholz