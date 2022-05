Plön

„Wollen Sie lieber den Namen wissen? Oder wie es da war?“ So antwortet Maurizio Oster auf die Frage nach seinem ehemaligen Ausbildungsbetrieb in Neumünster. Bei einer solchen Entgegnung möchte man natürlich Letzteres erfahren. „Es war gar nicht mal so gut“, berichtet der 34-Jährige spitzbübisch, der schon als Lehrling ahnte, dass man Soßen und Suppen besser nicht mit Wasser und Mehl abbindet, wie es dort üblich gewesen sei.

Für die Kochlehre in Neumünster entschied sich Maurizio Oster nur, weil er die Schule satthatte

Doch damals suchte Oster zunächst vor allem nach einer Alternative zur Schule in Neumünster, die er nach der Mittleren Reife einfach satthatte. „Ich erinnere mich noch, dass ich mit dem Skateboard zu dem Bewerbungsgespräch gefahren bin und es vor dem Hotel im Gebüsch versteckt habe“, berichtet Oster, während er bei seinem Plöner Kollegen Robert Stolz auf dem Sofa sitzt, in dessen Küche er an diesem Abend als Gastkoch im Einsatz ist.

Spätestens seit dem Erscheinen des neuen Guide Michelin hat der Name Maurizio Oster in Gourmet-Kreisen Gewicht. Als eines von insgesamt 31 Restaurants zeichneten die Inspektoren des weltweit wichtigsten Restaurantführers sein Hamburger Restaurant Zeik darin erstmals mit einem Stern aus. Nicht zuletzt vor diesem Hintergrund war Osters Gastspiel in Plön rasch ausverkauft.

Gemüse und Kräuter spielen in der Küche des Zeik sogar bei den Desserts eine wichtige Rolle: Weiße Schokolade mit Petersilie und Petersilienwurzel. Quelle: Zeik

Fast hätte er hier schon viel früher am Herd gestanden. „Als ich mit meiner Lehre fertig war, wollte ich mich eigentlich als Jungkoch bei Robert bewerben, weil ich seinen Küchenstil so interessant fand“, berichtet der frischgebackene Sternekoch, der dann lieber doch dem Ruf der Großstadt folgte.

Wie es dazu gekommen ist, dass aus dem Verlegenheitslehrling ein Chef mit solchen Ambitionen wurde? „Trotz der Umstände habe ich schon während der Lehre gemerkt, dass mir das Kochen sehr viel Spaß macht und darin auch eine Tiefe steckt, die ich immer weiter erkundet habe“, antwortet Oster, der sich in der Hansestadt bis zum Küchenchef entwickelte und 2018 sein eigenes Restaurant eröffnete.

Dass er im Zeik in Winterhude schnell als Spezialist für Gemüseküche und damit verbundene Küchentechniken wie das Fermentieren auf sich aufmerksam machte, hatte nicht nur mit seinem Sinn für Nachhaltigkeit zu tun: „Durch die vielen vegetarischen Gänge konnte ich als junger Gründer natürlich auch wirtschaftlicher arbeiten.“

Auf seinem Weg zum ersten Michelin-Stern bekam Maurizio Oster Rückenwind aus Plön

Die kreative Initialzündung, die dieser Fokus mit sich brachte, sorgte dafür, dass auch Robert Stolz bei einem Besuch in Hamburg im Zeik Platz nahm und sich on Osters Künsten beeindrucken ließ. „Ich habe ihm danach eine lange E-Mail geschrieben“, so Stolz, der ebenfalls viele Jahre einen Michelin-Stern hielt. Dass der Plöner Chef darin auch einige Verbesserungsvorschläge formulierte, nahm Maurizio Oster ihm nicht übel.

Im Gegenteil. „Ich habe ihn darauf mit meinem gesamten Team besucht, und wir sind zusammen auf Kräutersuche gegangen“, sagt der Kopf des Zeik und führt aus, dass ihm die Ratschläge des reiferen Kollegen dabei geholfen hätten, seinen eigenen Stil zu schärfen. Fast könnte man also sagen, dass Maurizio Oster auf seinem Weg zum ersten Stern auch ein wenig Rückenwind aus Plön bekommen hat.

Nicht zuletzt aufgrund des durch die Verleihung ausgelösten Runs auf sein Restaurant hat Maurizio Oster heute wenig Zeit für Stippvisiten in die Heimat. Regelmäßig besucht der zweifache Familienvater seine Eltern in Osterstedt. Das schon lange geplante Wiedersehen mit seinem Ausbildungsbetrieb musste jedoch immer wieder verschoben werden. „Aber nächste Woche, da bin ich sogar in Kiel“, sagt Oster. Eine gute Freundin aus alten Zeiten feiert ihre Hochzeit. Zum Glück sei er nur als Gast, nicht als Koch geladen. Diese Doppelrolle habe er bislang nur einmal ausgefüllt: „Von der Feier habe ich dann quasi nichts mitbekommen.“