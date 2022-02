Wie haben Sie Sturm „Zeynep“ in SH erlebt? Senden Sie uns Bilder!

Kiel

Entwurzelte Bäume, umgekippte Straßenschilder und Mülltonnen, herumfliegende Trampolins: Sturmtief „Zeynep“ hat in Schleswig-Holstein vielerorts Schäden angerichtet. An der Nordseeküste gab es zudem eine Sturmflut. Wie haben Sie die Nacht und den Morgen erlebt? Gab es Schäden in Ihrem Garten oder am Haus? Dann teilen Sie die Eindrücke mit uns.

Fotostrecke: Bilder von Sturm „Zeynep“ in SH

Wir sammeln in einer Fotostrecke Bilder von „Zeynep“ in der Region: Wenn Sie ein Bild gemacht haben – etwa von einem umgestürzten Baum –, können Sie das Foto hier im Artikel hochladen. Mitmachen ist ganz einfach:

Ihre Bilder vom Sturm können Sie hier hochladen.

Bitte schreiben Sie im Textfeld dazu, wo und wann die Aufnahme gemacht wurde. Wir stellen es später dann zur Bildergalerie.

Zur Galerie Hier sehen Sie Bilder von den Schäden, die „Zeynep“ in Kiel und Umgebung angerichtet hat.

Aktuelle Informationen zu den entstandenen Schäden und den Auswirkungen von „Zeynep“ in SH finden Sie hier.

Hunderte Sturm-Einsätze in Schleswig-Holstein durch „Zeynep“

In Schleswig-Holstein meldeten Feuerwehren und Polizei Hunderte Einsätze, doch blieb es zumeist bei Sachschäden, umgestürzten Bäumen, umherfliegenden Gegenständen und beschädigten Gebäuden. Die Regionalleitstelle West in Elmshorn hatte am Freitagabend getwittert, das Telefon klingele alle zwei Minuten.

Der Deutsche Wetterdienst hatte im Laufe des Abends in Kiel, Hamburg, auf Sylt und auf Helgoland Windstärken zwischen 9 und 11 gemessen, in Büsum wurde eine Orkanböe mit 143,3 Kilometer pro Stunde festgestellt. In Hamburg lagen die Windgeschwindigkeiten nach DWD-Angaben um 100 Kilometer pro Stunde.