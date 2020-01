Kiel - Hamburg: ICE sticht teure Regionalzüge aus

Kiel

Montagmorgen am Hauptbahnhof Kiel. Punkt 7 Uhr, auf den Gleisen 3 und 4 stehen ein weißer ICE und ein Regionalzug. Halt beider Züge: Hamburg Hauptbahnhof. Um 7.02 Uhr fährt der Regionalzug los, elf Minuten später auch der ICE. Fast zeitgleich werden sie in Hamburg ankommen. Die Fahrtzeit des ICE ist rund acht Minuten kürzer als die der Regionalbahn. In Hamburg fährt der ICE noch weiter, Richtung Zürich.

Einige Minuten schneller und bequemere Sitze im Fernverkehrszug: Das spricht eigentlich dafür, dass die Fahrkarte für den ICE teurer sein sollte. Aber das Gegenteil ist der Fall. Die Fahrt mit dem ICE von Kiel nach Hamburg ist auf der einfachen Strecke rund 25 Prozent billiger als mit einem Regionalzug. Die ICE-Fahrkarte gibt es ab 17,90 Euro – im Regionalverkehr muss man 24 Euro für eine Einzelkarte (2. Klasse) auf den Tisch legen. Der Kunde spart also 6,10 Euro für die einfache Fahrt, wenn er in den komfortablen ICE statt in den Regionalzug steigt - ein wahres Kuriosum.

Bahnticket-Vergleich Ausnahme: Bei einer Hin- und Rückfahrt am selben Tag lohnt sich das Nah.SH-Ticket. Die Tageskarte (2. Klasse) kostet 31,90 Euro, also umgerechnet 15,95 Euro pro Fahrt. Das Schleswig-Holstein-Ticket der Bahn (29 Euro für eine Person, 2. Klasse) kommt für diese Berechnung nicht in Betracht. Die Fahrkarte gilt von Mo-Fr erst ab 9 Uhr.

Bahn und Nah.SH haben eigene Preisgestaltung

„Wir legen unsere Preise fest – und der Regionalverbund hat eine eigene Preisgestaltung“, sagt Franziska Hentschke, Sprecherin der Deutschen Bahn für Schleswig-Holstein. Die Bahn sei nicht zuständig für die Preise des Regionalverkehrs. Hentschke verweist auf das Unternehmen Nah.SH.

Lesen Sie auch:

Bahnstrecke Hamburg - Malmö: Halten die Nachtzüge in Schleswig-Holstein

Das veränderte sich zum Fahrplanwechsel am 15.12.2019 in Schleswig-Holstein

Nah.SH bestimmt die Preise für den Schleswig-Holstein-Tarif (SH-Tarif), der im Nahverkehr gilt. „Wir sind natürlich bestrebt, dass man mit dem Fernverkehr nicht viel billiger als mit dem Nahverkehr fahren kann“, sagt Malte Kock, Pressesprecher von Nah.SH. Aktuell trifft aber genau das auf die Strecke von Kiel nach Hamburg zu. Erst im August 2019 stieg der Ticketpreis auf dieser Strecke im SH-Tarif sogar um 50 Cent.

Auch die ICE-Preise veränderten sich kürzlich. Seit dem 1. Januar 2020 liegt die Mehrwertsteuer für alle Bahntickets nur noch bei sieben Prozent. Vorher galt: Strecken, die länger als 50 Kilometer waren, wurden mit 19 Prozent besteuert.

Bahn gab Steuersenkung an Kunden weiter

Die Deutsche Bahn gab die Steuersenkung eins zu eins an ihre Kunden weiter. Somit sank der Preis der Fernverkehrskarten seit Beginn des Jahres um rund zehn Prozent. Eine Fahrt mit dem ICE von Kiel nach Hamburg kostet im Supersparpreis nun zwei Euro weniger als im vergangenen Jahr.

Und im schleswig-holsteinischen Nahverkehr? Da bekommt der Kunde von der Steuersenkung nichts mit. Die Tickets kosten so viel wie zuvor. Bei Kurzstrecken ist das logisch – dort lag die Mehrwertsteuer schon vorher bei sieben Prozent. Aber lange Verbindungen, wie die von Kiel nach Hamburg, profitieren eigentlich von der Steuersenkung.

Nah.SH will Preise für Bahntickets 2020 anpassen

Aber Nah.SH gibt diesen Preisvorteil nicht an den Kunden weiter – noch nicht. „Wir werden die Preise auf jeden Fall noch in diesem Jahr anpassen“, sagt Malte Kock. Man könne aber nicht so schnell wie die Deutsche Bahn reagieren. Grund: Den SH-Tarif wenden mehr als 30 unterschiedliche Bahn- und Busunternehmen an. Eine einheitliche Preisanpassung sei aufgrund der vielen Vertragspartner zeitaufwendig.

Doch selbst wenn der SH-Tarif-Preis auf der einfachen Strecke von Kiel nach Hamburg um zehn Prozent sinken würde – die einfache Fahrt mit dem ICE bliebe weiterhin die beste Option für Sparfüchse. In diesem Szenario wäre das ICE-Ticket immer noch knapp vier Euro billiger.

Anderes Szenario: Wenn kein ICE ab Kiel nach Hamburg fährt...

Punkt 8 Uhr am Hauptbahnhof Kiel. Auf Gleis 4 steht ein Regionalzug – Ziel ist Hamburg. Einen ICE nach Hamburg sucht man dagegen vergeblich. Die Regionalzüge fahren in der Hauptverkehrszeit zweimal in der Stunde von Kiel nach Hamburg – die ICEs dagegen unregelmäßig. Der nächste ICE fährt an diesem Montag erst um 11.13 Uhr.

„Für den Regionalverkehr spricht unter anderem die höhere Taktung“, sagt Malte Kock. Dazu kommen weitere Nachteile des billigen ICE-Ticktes. Die Karte für 17,90 Euro gibt es nur im sogenannten Supersparpreis. Die Sparpreise im Fernverkehr sind limitiert, sie zu bekommen sei Glückssache, so Kock. Oft müsse man sie schon Wochen vor Fahrtantritt buchen. Auf der Strecke Kiel nach Hamburg ist der Supersparpreis allerdings für die meisten ICE-Verbindungen auch noch wenige Tage vor Abfahrt verfügbar.

Sparpreis vs. SH-Tarif

Die Sparpreise haben noch weitere Einschränkungen. So besteht bei ihnen eine Zugbindung, beim SH-Tarif dagegen nicht. Verglichen mit dem Flexpreis des Fernverkehrs ist der SH-Tarif billiger. Wer also an diesem Montagmorgen verschlafen und seinen ICE verpasst hat, kommt mit seinem Supersparpreis-Ticket nicht mehr nach Hamburg. Mit einem Ticket des SH-Tarifs ist das Verschlafen dagegen kein Problem – die Karte ist den gesamten Tag gültig.

So bleibt es laut Malte Kock für den Kunden eine Abwägungssache, welche Einschränkungen er für einen günstigeren Preis in Kauf nehmen möchte. „Es ist ein Nebeneinander der Tarife“, sagt Kock. Für den Kunden heißt das weiterhin: Den Überblick im Tarifdschungel zu bewahren, ist eine Wissenschaft für sich.

Weitere aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein lesen Sie hier.