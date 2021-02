„Eine FFP2-Maske kann angeblich insgesamt etwa acht Stunden getragen werden. Was aber passiert, wenn die Maske insgesamt länger als acht Stunden getragen wird? Bekommt man dann schlechter Luft, oder ist sie sogar nicht mehr wirksam?“, fragen Bärbel und Egon Debring.

Tragedauer einer FFP2-Maske: Das sagt der Experte

Zunächst einmal ist eine Gesamttragezeit von acht Stunden nicht universell gültig. „Es kommt sehr auf die Intensität der Nutzung an“, erklärt dazu der Kieler Virologe Prof. Helmut Fickenscher. Neben der Durchfeuchtung bei intensiver Nutzung treten auch beim Trocknen der Maske Probleme auf. „Mit dem Trocknen werden Verunreinigungen aus Speichel, Nasensekret und Schweiß getrocknet und verstopfen so die Poren“, sagt Fickenscher.

Hat eine FFP2-Maske ihren optimalen Nutzungsgrad überschritten, lässt die Durchlässigkeit nach – das Atmen durch die Maske fällt schwerer. Die Schutzwirkung verringert sich dann. „Wenn die Maske verstopft ist, strömt die Luft nur noch an der Maske vorbei“, so Fickenscher. Deswegen sei ein regelmäßiger Austausch der Maske wichtig. Mit einem Trick kann laut dem Virologen auch die Wirksamkeit von neuen Masken erhöht werden: „Die Anpassung der FFP-Maske oder eines Mund-Nasenschutzes an das Gesicht kann durch eine darüber getragene Stoffmaske weiter verbessert werden. Dadurch reduziert sich die Luftmenge, die an einer Maske vorbeizieht.“ Regelmäßiges Wechseln der Masken bleibe aber unabdingbar.