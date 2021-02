Laut Gesundheitsministerium muss nicht auf eine Erdbestattung verzichtet werden. Angehörige können trotz Pandemie frei entscheiden, ob sie Gestorbene in einem Sarg oder in einer Urne beerdigen lassen möchten. Allerdings können sich Verwandte nicht am offenen Sarg verabschieden. Corona-Tote werden in eine Hygienehülle eingebettet, der Sarg darf nach dem Schließen nicht wieder geöffnet werden.

Zur Ansteckung durch Tote liegen keine belastbaren Daten vor

„Die Leichname sind als ,Infektionsleichen’ im Sinne des Infektionsschutzgesetzes zu kennzeichnen“, heißt es aus dem Ministerium. „Das dient vor allem dazu, dass Personen im Rahmen der Leichenschau, bei Transporten und auch anderen Tätigkeiten für Bestattungsunternehmen auf die hygienischen Maßnahmen achten.“

Anzeige

Dem Robert-Koch-Institut zufolge existieren keine belastbaren Daten zur Ansteckungskraft des Coronavirus durch Tote. Aus diesem Grund müssten Verstorbene als kontagiös angesehen werden. Zwar atmen oder husten Leichen natürlich keine Viren mehr aus. Menschen verlieren aber nach dem Tod noch Körpersäfte, und es entweichen Gase aus Darm und Lunge