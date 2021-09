Kiel

Bahnfahrer und Bahnfahrerinnen brauchen in diesem Sommer besonders gute Nerven: Schon mehrfach hat die Gewerkschaft GDL ihre Mitglieder zum Streik aufgerufen, seit Donnerstagmorgen stehen viele Züge erneut still. Bis einschließlich Montag soll der Ausstand andauern, so GDL-Chef Claus Weselsky – und das, obwohl die Bahn noch am Mittwochabend ein neues Angebot vorlegte. Nun soll am Donnerstagabend das Arbeitsgericht Frankfurt über die Rechtmäßigkeit des Streiks entscheiden.

Bis dahin stehen Pendler und Pendlerinnen auch in Schleswig-Holstein vor Herausforderungen. Rund 60 Prozent der Regionalverbindungen fallen aus, im Fernverkehr wird nur jede vierte Verbindung bedient.

