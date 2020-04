Wie viele Corona-Genesene gibt es in Schleswig-Holstein?

Kiel

Am Montagmorgen meldete die Landesregierung Schleswig-Holstein 1685 bestätigte Corona-Fälle im Land. Das sei ein Anstieg von 47 Personen im Vergleich zum Vortag. Doch worüber die Statistik keine Auskunft gibt: Wie viele Menschen sind aktuell an dem Virus erkrankt? Denn die Zahl der Genesenen taucht in der Gesamtsumme nicht auf.

Warum das so ist? "Die Anzahl inzwischen genesener Personen ist nicht meldepflichtig und daher nicht statistisch bei der Landesmeldestelle erfasst", heißt es dazu stets in der Mitteilung aus der Staatskanzlei.

Gesundheitsämter führen meist Statistiken über Genesene

Den einzelnen Gesundheitsämtern in den Kreisen und kreisfreien Städten liegen indes oft Zahlen über Genesene vor, weil sie interne Statistiken führen. Eine KN-online-Anfrage am Montag bei allen diesen Behörden im Land ergab folgendes Bild:

Der Kreis Rendsburg-Eckernförde zählt 26 Genesene von 165 Infizierten. Im Kreis Plön sind 75 Personen bisher positiv getestet worden, 13 gelten als genesen. Die Landeshauptstadt Kiel zählte am Sonntag 44 auskurierte Patienten von 164 Infizierten, der Kreis Segeberg 57 genesene Menschen bei 144 Infektionen. Die Stadt Neumünster macht zu den Genesenen keine Angaben und verweist auf die nicht vorhandene Meldepflicht. Der Kreis Ostholstein war für keine Zahlenangaben erreichbar.

Der Kreis Dithmarschen verzeichnet 13 Genesene bei seit Jahresbeginn 40 Infizierten. Dem Kreis Herzogtum Lauenburg (155 Infizierte) liegt die Zahl der Genesenen nicht vor, man arbeite daran. Der Kreis Pinneberg zählte am Freitag 20 Genesene bei 335 Infektionen. Im Kreis Steinburg sind 27 Personen genesen, 53 Infektionen sind bekannt.

In Flensburg sind zehn Personen genesen, 28 waren insgesamt als infiziert gemeldet worden. In Lübeck gab es 74 Genesene von laut Stadt 117 Infizierten. Der Kreis Schleswig-Flensburg listet 18 Genesene bei 95 Infizierten. Nordfriesland hatte am Freitag 13 Genesene bei 49 Infektionen. Der Kreis Stormarn hat 46 Gesundete nach 188 positiven Tests.

